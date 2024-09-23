В Красноярском крае многодетная семья попала в больницу с признаками отравления. Четверо детей погибли

В поселке Красная Сопка в Красноярском крае после отравления неизвестным веществом погибли четверо детей из многодетной семьи. Их родители находятся в реанимации в тяжелом состоянии, рассказали «Интерфакс» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Семья из шести человек попала в больницу утром 21 сентября с признаками отравления, сообщили в Следственном комитете по региону. Накануне вечером родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, купленными в местном магазине «Олимп».

Сразу после госпитализации 21 сентября умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день умерла их 11-летняя сестра. 23 сентября умерла четвертая девочка, которой было 12 лет. По предварительным данным экспертов, смерть детей наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества.

Родители пришли в сознание, их начали допрашивать. В частности, отец рассказал, что когда членам семьи стало плохо, только он принял лекарство. Мать погибших детей, как сообщается, находится на девятом месяце беременности.

Возбуждено уголовное дело о продаже товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть людей (часть 3 статьи 238 УК). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, основная среди которых — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

В ходе расследования также допросили фельдшера поселка, хозяина и продавца продуктового магазина. В Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю заявили, что магазин работал с нарушениями ветеринарных требований. По данным прокуратуры, семья на учете в органах системы профилактики не состоит.

Источники близкого к силовикам телеграм-канала Baza утверждают, что при обыске в доме отравившейся семьи, в том числе на кухне, нашли большое количество пестицидов и антибиотиков для животных. По одной версии, родители или дети могли случайно добавить в еду ядовитые вещества вместо соли.