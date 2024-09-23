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Около года назад экипажи коммерческих авиарейсов начали массово получать ложные сигналы GPS. Военные используют такие сигналы при отражении атак дронов и ракет, однако, по свидетельствам пилотов, представителей авиационной отрасли и регулирующих органов, вышел за пределы зон военных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке и теперь создает новые риски для гражданской авиации, пишет The Wall Street Journal.

Издание приводит в пример рейс United Airlines, следовавший из Дели в Нью-Йорк в августе 2024 года. Сначала GPS-трек самолета совпадал со стандартным маршрутом предыдущих рейсов из Азии. Однако над Черным морем самолет поймал поддельный сигнал, который привел к тому, что его трек отклонился от реального местоположения на всю оставшуюся часть полета. В итоге экипаж воспользовался другими навигационными системами, однако, уже когда самолет благополучно приземлился в аэропорту Ньюарк Либерти, его трек показывал, что полет завершился в Атлантическом океане.

В июле экипаж самолета Airbus A320, вылетавшего с Кипра, сообщил о «серьезном сдвиге карты» и отказе одной из навигационных систем. В том же месяце Boeing 787 (авиакомпании в обоих случаях не уточняются) из-за потери сигнала и вызванных ей проблем с приборами был вынужден дважды прервать посадку, одну из них — на высоте около 15 метров над землей. Еще один инцидент, который приводит в пример WSJ, произошел с частным самолетом Embraer, который из-за сбоя GPS едва не оказался в Иране в сентябре 2023 года.

Сильная зависимость современных авиалайнеров от GPS означает, что поддельные данные могут каскадно передаваться по системам самолета, вызывая сбои, которые могут продолжаться как несколько минут, так и в течение всего полета, пишет WSJ. В отчетах, предоставленных правительству и отраслевым агентствам, пилоты сообщали о сбросе настроек часов на раннее время, ложных предупреждениях и неверных траекториях полетов.

Исследователи говорят, что объем поддельных сигналов GPS резко вырос за последние полгода. По данным SkAI Data Services и Цюрихского университета прикладных наук, ежедневное количество рейсов, затронутых сбоями в работе GPS, возросло с нескольких десятков в феврале 2024 года до более чем 1100 в августе.

По словам профессора аэрокосмической техники в Техасском университете Тодда Хамфриса, большинство атак, вызывающих подмену сигнала, исходят от мощных передатчиков радиоэлектронной борьбы в России, Украине и Израиле. Подменять сигналы GPS могут и портативные устройства.

Пилоты коммерческих авиалиний проходят предполетный инструктаж о том, как распознать потенциальный спуфинг и как на него реагировать, а также обучаются использованию резервных навигационных систем. Однако им, как отмечает Хамфрис, приходится выполнять двойную работу во время полета.

Исполнительный директор Агентства по безопасности полетов Евросоюза Флориан Гийерме говорит, что GPS-спуфинг нарушил работу в Европе, но не поставил под угрозу полеты. Американское федеральное управление гражданской авиации утверждает, что ему неизвестно о случаях спуфинга в США, хотя отдельные сообщения о помехах в последние годы поступали. WSJ напоминает об инциденте в аэропорту Далласа в октябре 2022 года, когда некоторые самолеты отклонились от курса, а один из них слишком приблизился к другому во время его посадки.

Американские чиновники, отвечающие за безопасность полетов, утверждают, что GPS-спуфинг не представляет серьезной угрозы безопасности. Пилоты же опасаются, что необходимость реагировать на ложные сигналы и оповещения может отвлечь внимание в случае возникновения более серьезной проблемы. Авиакомпании вместе с производителями самолетов, поставщиками и регуляторами, как пишет WSJ, работают над защитой от спуфинга, но, по словам источников издания, решение может появиться не раньше следующего года.

Бывший командир воздушного судна Кристофер Бенам, вышедший на пенсию в августе, рассказал, что часто сталкивался с помехами GPS во время полетов на Ближний Восток. По его словам, пилотов обучают сохранять спокойствие и следовать необходимым процедурам, однако подмена сигнала, когда приходится полагаться на GPS в условиях плохой видимости, может стать «очень тревожной».