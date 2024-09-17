Германия договорилась с Узбекистаном об упрощении въезда квалифицированных работников В обмен на это через Ташкент в Кабул будут депортировать афганцев, осужденных в Германии по уголовным статьям

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, 15 сентября 2024 года Michael Kappeler / dpa / Scanpix / LETA

Германия и Узбекистан подписали соглашение, облегчающее въезд в Германию для высококвалифицированных специалистов и высылку незаконных мигрантов. Документ был подписан 15 сентября в ходе поездки канцлера Олафа Шольца по странам Центральной Азии.

«Мы сделали возможной иммиграцию талантливых работников, которые нужны нам в Германии, чтобы экономика росла», — заявил Шольц во время подписания документа в Самарканде. Он также отметил, что новое соглашение предусматривает «простые процедуры с минимумом бюрократии», позволяющие высылать из Германии в Узбекистан граждан этой страны, нарушивших миграционный режим.

Документ готовился несколько месяцев, широкое внимание к нему было привлечено в июне. Тогда издание Der Spiegel написало, что Германия ведет тайные переговоры с Узбекистаном, чтобы через эту страну высылать на родину афганцев, совершивших в ФРГ преступления. Издание сообщило, что по плану, разработанному в Берлине, Германия могла бы доставлять афганцев чартерными рейсами в Ташкент, а оттуда бы их перевозили в Кабул на самолетах частной авиакомпании KamAir. Это позволяло бы Германии депортировать граждан Афганистана без необходимости вести переговоры с режимом «Талибана».

Der Spiegel после заключения соглашения 15 сентября написал, что в его текст был включен абзац о готовности Узбекистана «перевозить» афганских преступников. Шольц отказался прямо отвечать на вопрос, есть ли в договоре такой пункт, отметив: «Конечно, мы ведем конфиденциальные переговоры о сотрудничестве во многих областях».

Глава МВД Германии Нэнси Фезер подтвердила, что Берлин будет высылать афганцев, осужденных в Германии по уголовным статьям, на родину, и допустила возможное сотрудничество с другими странами в этом вопросе.

Германия не депортировала граждан Афганистана на родину с середины 2021 года, когда к власти в стране пришел «Талибан», из опасений, что там им могут грозить пытки и казнь. Берлин официально не признает правительство талибов и не ведет с ним переговоров.

Однако на фоне усиления антимигрантских настроений в Германии власти страны начали обсуждать возобновление депортации афганцев. Официально об этом было объявлено в июне, вскоре после того, как беженец из Афганистана ранил нескольких человек ножом в городе Мангейм. Власти подчеркивали, что возобновление депортаций будет касаться только тех, кто осужден за тяжкие преступления.

Первая депортация состоялась 30 сентября — за несколько дней до региональных выборов, на которых тема миграции была одной из ключевых. 28 афганцев были привезены в Лейпциг, откуда чартерным рейсом Qatar Airways вылетели в Кабул. Посредниками в организации этой депортации выступили власти Катара, которые поддерживают рабочие связи с правительством «Талибана».

Правозащитники критикуют немецкие власти за возобновление депортаций, подчеркивая, что сейчас в Афганистане распространены пытки, похищения людей и внесудебные казни. По их мнению, даже сама процедура организации высылки руками третьих стран нарушает права соискателей убежища.

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