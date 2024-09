Здание Агентства национальной безопасности (АНБ)

Сотрудники и аналитики Агентства национальной безопасности (АНБ) США в течение двух лет следили за телефонными звонками и прослушивали разговоры человека, который оказался помощником и курьером и через которого спецслужбам удалось установить место, где скрывался основатель «Аль-Каеды». Об этом в интервью The Washington Post заявил бывший директор по операциям АНБ Джон Дарби. О подробностях по поимке бин Ладена и о роли АНБ в этом Дарби также рассказал в подкасте No Such Podcast, который запустила спецслужба.

В июне 2013 года бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал журналистам документы о слежке за гражданами, которую осуществляла АНБ. Из переданных Сноуденом документов стало известно, что программа слежения за звонками и перепиской пользователей интернета появилась при президенте США Джордже Буше-младшем после терактов 11 сентября 2001 года. В США Сноудена обвинили в государственной измене, ему грозит до 30 лет тюрьмы. Сейчас он живет в России. В сентябре 2020 года Апелляционный суд девятого округа США признал незаконной программу слежения за звонками и перепиской пользователей интернета, разработанную в АНБ. Программу официально закрыли в 2015 году после того, как был принят «Акт о свободе», запрещающий американским спецслужбам собирать такие данные об американцах. Но, судя по сообщениям СМИ, обновленная версия программы АНБ продолжала работать до 2019 года.

Дарби рассказал, что в поисках помощника бин Ладена использовалась так называемая сигнальная разведка (SIGINT). Речь идет о перехвате и анализе радиосигналов, телефонных разговоров и интернет-трафика. Это также включает расшифровку сообщений, определение местоположения источника сигналов и тому подобное.

О том, что американские спецслужбы располагали информацией о помощнике бин Ладена и что именно через него удалось добраться до «террориста № 1», сообщалось еще после убийства основателя «Аль-Каеды» в 2011 году. Бин Ладен общался с внешним миром именно через помощника, так как не доверял электронным средствам коммуникации. Информацию о курьере разведслужбы США получили на допросах пойманных в разное время высокопоставленных членов «Аль-Каеды». Те назвали им его предполагаемое имя — Абу Ахмед аль-Кувейти.

В конце 2007 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) передало АНБ информацию, согласно которой аль-Кувейти может быть связан с семьей некоего Ибрагима Ахмада Саида — пакистанца кувейтского происхождения. Разработкой Ахмада Саида занялся высокопоставленный аналитик АНБ вместе со своей командой, которого Дарби называет «главным охотником» за бин Ладеном. «Они изучали расшифровки звонков, отслеживали иностранные номера, связанные с этими звонками, связывали их цепочкой с другими номерами и прослушивали сотни разговоров. За два года они выстроили круг лиц, которые, по их мнению, могли быть членами семьи Ахмада Саида», — пишет The Washington Post.

Ахмад Саид включал телефон очень редко и делал это в основном в оживленных городских районах или у шоссе на северо-западе Пакистана. Он никогда не рассказывал о себе и не приглашал никого к себе домой, даже во время религиозных праздников, выяснили аналитики АНБ из перехвата его разговоров. Специалисты АНБ провели сравнение аудиозаписей, на которых, как они предполагали, был записан голос Абу Ахмеда аль-Кувейти, с перехваченными записями Ахмада Саида. Они пришли к выводу, что Ахмад Саид и аль-Кувейти — один и тот же человек. К тому моменту они знали, что Саид находится на северо-западе Пакистана.

Летом 2010 года, когда АНБ отслеживало мобильный телефон аль-Кувейти, ЦРУ направило своих оперативников к месту, где был зафиксирован сигнал телефона. Тогда же спецслужбы выяснили, что помощник бин Ладена передвигается на внедорожнике Suzuki Potohar. К августу ЦРУ и АНБ, в том числе через отслеживание сигнала телефона аль-Кувейти, обнаружили трехэтажный комплекс, к которому тот приезжал. Речь идет о здании в пакистанском городе Абботтабад.

После этого спецслужбам нужно было выяснить, продолжает ли курьер работать на бин Ладена, отмечает The Washington Post. В ноябре 2010 года один из аналитиков АНБ сообщил о разговоре аль-Кувейти с неким другом из Кувейта. На вопрос друга, где он был, аль-Кувейти ответил, что «вернулся к тем, с кем был раньше». Из этого спецслужбы сделали вывод, что он остается членом «Аль-Каеды».

