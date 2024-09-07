16 января 1977 года — в одну из самых холодных зим в истории Пенсильвании — двое туристов, занимавшихся хайкингом неподалеку от вершины Пинакл в Аппалачах, обнаружили тело замерзшего молодого человека. В отчете полиции он был описан как белый мужчина в возрасте от 25 до 35 лет с рыжеватыми длинными волосами, ростом 177–180 сантиметров и весом 70 килограммов. У него была густая борода, а также небольшой шрам на подбородке.

Мужчина был одет в куртку из замши и оленьей кожи, джинсы, вязаный свитер и походные ботинки. На нем также было термобелье, перчатки и солнцезащитные очки. На пальце у него было золотое кольцо, а в карманах — расческа, карандаш, спички и мелочь. Документов у погибшего не было.

Осмотр места происшествия не выявил следов преступления, а вскрытие показало, что причиной смерти стала передозировка барбитуратов. Смерть сочли самоубийством. Об исчезновении подходящего под описание человека никто не сообщал, мужчину похоронили на муниципальном кладбище, и дело закрыли. Кем он был, осталось неизвестным.

Посмертное изображение Николаса Пола Грабба, сделанное в 1977 году в офисе коронера Berks County Office of the Coroner / AP / Scanpix / LETA

Надежда установить личность мужчины появилась лишь много десятилетий спустя, когда в США начала работать Национальная система пропавших без вести и неопознанных лиц (NamUS) — правоохранительные органы по всей стране добавляли туда информацию о пропавших людях и найденных телах, и алгоритмы искали среди них совпадения. Данные погибшего из Пенсильвании попали в NamUS в 2009 году. Через десять лет — в 2019 году — база показала два потенциальных совпадения с мужчинами из Флориды и Иллинойса, пропавшими в 1975 году.

Тело погибшего эксгумировали и отправили в местную больницу, где его осмотрели патологоанатом, судебный антрополог и судебный одонтолог. Все медицинские записи были внесены в NamUS — оказалось, что погибший не имеет отношения к пропавшим во Флориде и Иллинойсе мужчинам.

После эксгумации у погибшего также взяли образцы ДНК. Их отправили в Университет Северного Техаса в центр, специализирующийся на идентификации людей, а позже и в частную компанию. Ни та, ни другая попытка результатов не дали — совпадений по базе ни с одним человеком не нашлось. Следователи также планировали сделать слепки черепа покойного, чтобы составить на их основе фоторобот, но это не удалось, так как некоторые кости были повреждены при эксгумации.

Однако личность мужчины в итоге все равно удалось установить — фактически случайно. В NamUS попросили следователей из Пенсильвании обновить информацию по отпечаткам пальцев умершего: в базе не было оригинала, а только копии, которые были слишком нечеткими и не подходили для идентификации. Оригинал считался утерянным, и полиция давно отказалась от попыток его найти — однако после получения запроса один из детективов, изучая архивы в августе 2024 года, наткнулся на оригинальные отпечатки.

Данные были переданы в NamUS, и по ним эксперт смог найти совпадение — мужчина был идентифицирован как 27-летний Николас Пол Грабб из пригорода Филадельфии Форт-Вашингтон, расположенного примерно в 200 километрах от места, где нашли тело погибшего. Чтобы установить по отпечаткам пальцев личность мужчины, имя которого оставалось неизвестным 47 лет, эксперту потребовалось меньше часа.

Следователи связались с одним из родственников Грабба, который подтвердил его личность и предоставил полиции документы и его фотографии. Родственники выразили желание получить тело мужчины, чтобы похоронить его на кладбище, где находятся могилы других членов семьи. В офисе коронера заявили, что в течение ближайших шести месяцев повторно расследуют обстоятельства смерти Грабба с учетом показаний его родственников и друзей — возможно, его смерть не была самоубийством.

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