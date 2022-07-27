В 1948 году на пляже в Австралии нашли тело мужчины. Только теперь ученые установили его личность Но причина и обстоятельства смерти до сих пор неизвестны

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Гроб с эксгумированными останками «человека из Сомертона». Аделаида, 19 мая 2021 года Mark Brake / EPA / Scanpix / LETA

Ученые из Австралии и США заявили, что им удалось установить личность мужчины, чье тело нашли в 1948 году на пляже Сомертона, пригорода Аделаиды. За 74 года расследования этого дела были выдвинуты разные гипотезы, кем был погибший — предполагалось даже, что он был шпионом из Восточной Европы. С помощью ДНК-анализа образцов волос, найденных в посмертном слепке головы мужчины, ученые пришли к выводу, что он работал инженером-электриком в Мельбурне, а в Аделаиду приезжал по личному делу. Точные обстоятельства его смерти по-прежнему не установлены.

Утром 1 декабря 1948 года на пляже Сомертона, пригорода Аделаиды, было найдено тело мужчины. Он лежал, прислонившись к стене, а на его плече была недокуренная сигарета. В местных СМИ тогда писали, что мужчина умер во сне. На вид ему было около 40 лет, среднего роста, с рыжеватыми волосами и легкой сединой. Он был хорошо одет: на нем были двубортный пиджак, белая рубашка и красно-синий галстук. При нем обнаружили два билета на автобус и поезд, пачку сигарет, жвачку, гребешок для волос и коробок спичек. Никаких документов или иных вещей, в том числе бирок с именем на одежде, указывающих на личность мужчины, полицейские тогда не нашли.

Очевидцы утверждали, что накануне вечером видели похожего человека на пляже. Супружеская пара, которая последней видела мужчину около восьми часов вечера, рассказывала, что тогда он совершил какое-то движение правой рукой. Они предположили, что мужчина пьян и спит, поэтому не придали этому значения. Пара подтвердила, что человек лежал на том же месте, где на следующее утро обнаружили тело.

Вскрытие показало, что смерть была насильственной. Предполагается, что ее причиной мог стать сильнодействующий яд — желудок покойного был переполнен кровью, а патологоанатом заключил, что мужчина умер от сердечной недостаточности. При этом сам яд не был обнаружен, а на теле мужчины не было следов рвоты, которые могли бы подтвердить версию отравления.

Примерно через месяц к полицейским обратились сотрудники железнодорожного вокзала. Они нашли коричневый чемодан без этикетки, который сдали в гардероб станции накануне обнаружения тела и за которым так никто и не пришел. Сотрудники правоохранительных органов связали эти истории между собой и позже нашли доказательства, что вещи принадлежали «человеку из Сомертона», как стали называть погибшего.

В чемодане они обнаружили одежду, которая совпадала по размерам с той, что была на мужчине. С нее также были срезаны бирки с именем владельца. Другой находкой стали нитки от британского производителя, недоступные в Австралии — такие же нитки были обнаружены на одежде, в которой был покойный. К тому времени полицейские уже установили, что пиджак мужчины был американского производства, и заключили, что он должен был много путешествовать. В чемодане они также обнаружили несколько предметов, на которых были указаны разные варианты написания имени «Т. Кин» и несколько номерков из химчисток.

Австралийцы обратились в Скотленд-Ярд, ФБР, полицию Новой Зеландии, Южной Африки и других англоговорящих стран, чтобы установить личность погибшего. Они просили проверить сообщения о пропавших в этих странах людях с именем «Т. Кин» и сверить отпечатки пальцев «человека из Сомертона» с их базами данных. Ни одна из этих зацепок не помогла раскрыть дело, равно как и проверка австралийских химчисток.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Другое направление расследования было связано с тем, что полицейские обнаружили у погибшего клочок бумаги, на котором было напечатано на фарси «Тамам Шуд», что может быть переведено как «конец» или «завершено». Полиция обратилась в СМИ с просьбой распространить фотографию надписи, чтобы найти книгу, из которой был вырван этот фрагмент. Книга быстро нашлась — это оказался сборник четверостиший, приписываемых Омару Хайяму. Точно не известно, когда и при каких обстоятельствах нашли книгу, но одна из возможных версий гласит, что ее подбросили на заднее сиденье машины за день до обнаружения тела, где ее позже нашел и передал полиции владелец автомобиля.

На внутренней стороне обложки книги были обнаружены несколько строк, которые сотрудники правоохранительных органов приняли за шифр, но его так никто и не смог разгадать. В книге также нашли два телефонных номера — один из них принадлежал бывшей медсестре, которая жила недалеко от места, где обнаружили тело. Она рассказала полицейским, что у нее была такая же книга, но свой экземпляр она отдала австралийскому военному примерно в 1945 году. Позже полиция нашла этого военного в Сиднее. Книга, которую ему подарила медсестра, все еще была при нем. После этого расследование практически полностью остановилось.

На протяжении следующих десятилетий время от времени предпринимались попытки сдвинуть дело с мертвой точки, но они ни к чему не приводили. Выдвигались различные гипотезы относительно того, кем мог быть «человек из Сомертона». Широко распространилась версия, что он был шпионом из Восточной Европы.

В конце 2000-х к расследованию подключилась команда специалистов под руководством профессора университета Аделаиды Дерека Эбботта. Сперва они занимались расшифровкой надписи, найденной на внутренней стороне обложки книги, но не пришли ни к какому результату (возможно, это вовсе не шифр, а бессмысленный набор символов). В 2011 году специалисты получили доступ к посмертному слепку головы «человека из Сомертона». Они обнаружили образцы волос, по которым с помощью анализа ДНК восстановили генеалогическое древо мужчины — всего около четырех тысяч имен.

26 июля 2022 года профессор Дерек Эбботт и американский специалист по генеалогии Коллин Фитцпатрик заявили, что установили настоящее имя «человека из Сомертона». Согласно их утверждению, им был 43-летний инженер-электрик из Мельбурна Карл Уэбб. Он родился в 1905 году, был младшим из шести братьев и сестер. Его сестра вышла замуж за Томаса Кина (Т. Кин), а он женился на Дороти Робертсон, с которой расстался в 1947 году. После этого Робертсон переехала в Аделаиду, в пригороде которой позже и было найдено тело Уэбба. Дерек Эбботт предположил, что мужчина приезжал, чтобы выследить свою бывшую жену.

Эбботт отмечает, что, несмотря на результаты его работы, в деле остается много белых пятен. Причина смерти «человека из Сомертона» до сих пор неизвестна.