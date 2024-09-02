Российские войска продолжают наступление в южной части Донбасса. Как пишет «Медуза» в свежей сводке о ситуации на фронтах, российская группировка, наступавшая от Авдеевки на Покровск, неожиданно нанесла удар крупными силами на юг — в направлении города Селидово. Войска РФ также активизировали наступление на город Курахово со стороны Марьинки и Красногоровки и пытаются наступать между Курахово и Угледаром. Жители населенных пунктов, к которым приближаются российские войска, вынуждены, зачастую под обстрелами, перебираться в менее опасные места. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, как проходит эвакуация из-за наступления российских войск.

Украинск, Покровский район Донецкой области. До начала полномасштабной войны в городе жили более 10 тысяч человек. Жители покидают Украинск, рядом с которым идут бои. 24 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Жители Украинска уезжают в эвакуацию. 24 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Перебраться в менее опасные места жителям Украинска помогают сотрудники ГСЧС Украины и полиции. 24 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Эвакуация жителей Украинска. 24 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Селидово. Покровский район Донецкой области. До начала полномасштабного вторжения войск РФ в самом Селидово жили около 24 тысяч человек, а в городской агломерации — почти 50 тысяч человек. Сейчас оставшихся жителей города пытаются вывезти спасатели и полицейские. 28 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press Эвакуацию необходимо провести как можно быстрее — российские войска наступают в направлении города. 28 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Житель Селидово собирается в эвакуацию. 28 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Жительница Селидово, вынужденная покинуть свой дом. 28 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Покровск, Донецкая область. Этот город — центр угольной промышленности Украины, один из крупнейших транспортных узлов региона, что делает его важной целью для российских войск. 27 августа 2024 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

До начала полномасштабного российского вторжения в Покровске жили около 60 тысяч человек (в городской агломерации — почти 380 тысяч человек). По состоянию на август 2024 года в Покровске, писала DW, могли оставаться около 40 тысяч человек. 31 августа 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Жителей Покровска вывозят на поезде в Днепр. 31 августа 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Передовые позиции российской армии, по состоянию на конец августа, находились в 10 километрах от Покровска. 30 августа 2024 года Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe/Radio Liberty / Reuters / Scanpix / LETA

Хроника войны. 2 сентября 2024 года

Война Девятьсот двадцать второй день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 2 сентября 2024 года

Война Девятьсот двадцать второй день. Хроника «Медузы»