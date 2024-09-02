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Российские войска — в 10 километрах от Покровска, важного транспортного узла в Донецкой области. Местных жителей эвакуируют. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска продолжают наступление в южной части Донбасса. Как пишет «Медуза» в свежей сводке о ситуации на фронтах, российская группировка, наступавшая от Авдеевки на Покровск, неожиданно нанесла удар крупными силами на юг — в направлении города Селидово. Войска РФ также активизировали наступление на город Курахово со стороны Марьинки и Красногоровки и пытаются наступать между Курахово и Угледаром. Жители населенных пунктов, к которым приближаются российские войска, вынуждены, зачастую под обстрелами, перебираться в менее опасные места. «Медуза» публикует фотографии, показывающие, как проходит эвакуация из-за наступления российских войск.