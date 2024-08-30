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Что делать при атаке дронов или нападении террористов? В школах и колледжах по всей России прошли учения На людей направлены автоматы. Дети сидят под столом. Это фотографии из Тамбова
Источник: Meduza
По всей России 29-30 августа в школах и колледжах проводят учения «по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге». Первые такие учения прошли в августе 2023 года, затем их повторили в мае 2024 года. Однако тогда, судя по официальным сообщениям, отрабатывали только порядок действий при нападениях на учебные заведения. На этот раз в учения включили еще и проверку готовности к «воздушной тревоге». Среди учебных заведений, в которых отрабатывали порядок действий в случае нападения террористов и атаки дронов, был Тамбовский бизнес-колледж.