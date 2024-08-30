Что делать при атаке дронов или нападении террористов? В школах и колледжах по всей России прошли учения На людей направлены автоматы. Дети сидят под столом. Это фотографии из Тамбова

Алексей Сухоруков / Спутник / РИА Новости / Profimedia

По всей России 29-30 августа в школах и колледжах проводят учения «по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге». Первые такие учения прошли в августе 2023 года, затем их повторили в мае 2024 года. Однако тогда, судя по официальным сообщениям, отрабатывали только порядок действий при нападениях на учебные заведения. На этот раз в учения включили еще и проверку готовности к «воздушной тревоге». Среди учебных заведений, в которых отрабатывали порядок действий в случае нападения террористов и атаки дронов, был Тамбовский бизнес-колледж.

По легенде, говорилось в репортаже об учениях телеканала «Новый век», в учебное заведение ворвались трое вооруженных преступников, они убили охранников и захватили заложников Алексей Сухоруков / Спутник / РИА Новости / Profimedia

«Террористы» потребовали от Минобразования Тамбовской области миллион долларов, машину до аэропорта и билеты в Турцию Алексей Сухоруков / Спутник / РИА Новости / Profimedia

Директор учебного заведения Наталия Астахова в соответствии с инструкцией звонила экстренным службам по номеру 112 и сообщала: «У нас учебное вооруженное нападение» Алексей Сухоруков / Спутник / РИА Новости / Profimedia В случае чрезвычайной ситуации, рассказала директор бизнес-колледжа, педагоги, если они не могут эвакуироваться, «закрывают помещение, баррикадируются и стараются держаться стен, которые основные» Алексей Сухоруков / Спутник / РИА Новости / Profimedia

«Нападавших» удалось успешно обезвредить. «Но, как оказалось, сегодня у бизнес-колледжа не самый лучший день», — описывали «Вести Тамбов» переход к второй части учений — отработке эвакуации в бомбоубежище при атаке беспилотников. С этой задачей также удалось справиться — в течение 5 минут после сигнала «воздушная тревога» все находившиеся в здании 59 человек успели переместиться в подвал. Алексей Сухоруков / Спутник / РИА Новости / Profimedia