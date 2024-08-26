Forbes выяснил, что в американской венчурной фирме работают сыновья бизнесменов Петра Авена и Вадима Мошковича, попавших под санкции Основатель компании ответил, что нанимал не отцов, а детей, и не видит причин отказывать в работе талантам из России

В американской венчурной компании 8VC, инвестирующей в оборонную промышленность США, работают дети двоих российских бизнесменов, попавших под западные санкции — Петра Авена и Вадима Мошковича, выяснил Forbes.

Основанную в 2015 году 8VC возглавляет Джо Лонсдейл. Компания базируется в Кремниевой долине и инвестирует во множество отраслей, но одно из ключевых ее направлений — оборонные технологии, в частности, инвестиции в компании, выполняющие заказы для Пентагона. В их числе были компании Palantir (ее основал также Лонсдейл) и Anduril, которые в совокупности принесли миллиарды долларов в рамках госконтрактов. Затем 8VC расширила свой портфель за счет других компаний, специализирующихся на военных технологиях, включая производителя морских беспилотников Saronic и стартап по созданию систем противодействия дронам Epirus.

С 2018 года в 8VC работает Джек Мошкович — сын российского бизнесмена Вадима Мошковича, основателя группы компаний «Русагро». Его отец после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Австралии. США ограничения против Вадима Мошковича не вводили.

Джек Мошкович 8VC

Джек Мошкович, как пишет Forbes, присоединился к компании 8VC в качестве аналитика, заканчивая учебу в Стэнфордском университете. Он вырос в Москве, затем учился в школе-интернате в Великобритании, а во время учебы в Стэнфорде, как следует из его профиля в LinkedIn, проходил стажировку в московском офисе McKinsey. Летом 2024 года Джек Мошкович получил грин-карту. В 8VC он работал над портфелем инвестиций компании, и, судя по всему, не участвовал ни в каких сделках, связанных с обороной, пишет Forbes.

В 2022 году 8VC наняла Дениса Авена, сына одного из основателей «Альфа-групп» Петра Авена. В то время его отец уже попал в санкционные списки Евросоюза и Великобритании (в них он был внесен в феврале и марте соответственно), а позже — и в санкционный список США (в августе 2023 года). Денис Авен не живет в России с 12 лет, он также учился в школе в Великобритании, потом в Йельском университете, а степень получил в Гарварде.

Денис Авен 8VC

Бывший координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниел Фрид говорит, что в найме сыновей тех, кто попал под санкции, нет ничего противозаконного. При этом, по мнению Фрида, если компания нанимает детей тех, кто предположительно поддерживает российский режим, ей лучше «проявить должную осмотрительность». Forbes отмечает, что в июле Национальный центр контрразведки и безопасности выпустил бюллетень, предупреждающий стартапы Кремниевой долины об иностранных противниках, использующих инвестиционные фирмы для доступа к конфиденциальным данным и угрожающих национальной безопасности.

Основатель 8VC Джо Лонсдейл, комментируя статью в Forbes, заявил, что левые журналисты подвергли его нападкам после того, как стало известно, что он поддерживает Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Джека Мошковича Лонсдейл характеризует как талантливого выпускника Стэнфорда и «суперзвезду» компании. «Оказывается, его отец — успешный руководитель сельскохозяйственной компании в России; если ты российский бизнесмен и твой лидер говорит встретиться, ты идешь — независимо от твоих взглядов. Его отец сейчас находится в санкционных списках „олигархов“. Однако я не нанимал его отца, я нанимал его самого», — написал Лонсдейл.

Дениса Авена Лонсдейл называет другом Джека Мошковича. По его словам, Авен учился в Великобритании и планировал работать в компании, оплатившей его магистратуру, но там ему отказали, узнав, что его отец находится под санкциями. По словам Лонсдейла, он встретился с Денисом Авеном, доверившись мнению Мошковича о нем. Сейчас младший Авен, по словам Лонсдейла, работает вместе с командой 8VC над запуском нового предприятия в качестве приглашенного специалиста. «По-настоящему талантливых людей найти трудно, и мы были впечатлены. Денис не жил в России с 12 лет. Должны ли мы привлечь его к ответственности за вторжение и выдворить этот удивительный талант из США?» — пишет Лонсдейл.

Сооснователь компании Дрю Оттинг заявил, что в 8VC сотрудников нанимают «на основе многих вещей». «Интеллект, характер, трудолюбие и смелость находятся на первом месте в списке. Место, где ты родился — нет», — написал он.

Как отмечает Forbes, признаков того, что отцы Авена и Мошковича имеют какие-либо финансовые отношения с компанией, нет. Лонсдейл также указывает, что компания не брала денег ни у отцов своих сотрудников, ни у друзей этих отцов, и они ей не нужны. Основатель 8VC отмечает, что «ненавидит» Путина и боролся за то, чтобы помочь уничтожить террористов, спасти миллиарды правительства США и сделать страну более компетентной в сдерживании противников.

«Мне повезло жить в величайшей стране в мире, и она останется таковой, если мы сможем продолжать работать с лучшими талантами любого происхождения, включая — да — китайцев, русских, израильтян и других, не демонизируя людей за воображаемые вещи, которых они не делали», — заключил Лонсдейл.

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