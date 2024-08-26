Жители Покровска во время эвакуации, которую объявили в городе из-за наступления российских войск в Донецкой области. 22 августа 2024 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Британская газета The Sunday Times опубликовала репортаж о наступлении российской армии на Покровск Донецкой области. Этот город считается важнейшим логистическим узлом ВСУ в центральной части Донбасса — и одной из главных целей войск РФ на этом направлении. Журналисты поговорили с украинскими военными и местными жителями, вынужденными эвакуироваться из Покровска и соседних населенных пунктов. «Медуза» пересказывает этот репортаж.

88-летняя Мария Пряжникова, которую принудительно эвакуировали из Мирнограда в Покровском районе Донецкой области, рассказала журналистам The Sunday Times, что ей пришлось перенести изнурительное 20-часовое путешествие по Украине в душном вагоне с десятком других беженцев, их детьми и домашними животными. «Я бы предпочла пересидеть в своем подвале», — пожаловалась она.

В пятницу, 23 августа, Пряжникова в числе еще 257 беженцев с востока Украины приехала в город Ровно, расположенный более чем в 800 километрах к западу от их дома. «Дайте мне пистолет, и я с радостью застрелю Путина, — сказала она, выходя на платформу в незнакомом городе и садясь в инвалидное кресло. — Чертовы русские!»

Пряжникова рассказала, что ей уже приходилось переживать эвакуацию в детстве. В 1941 году в возрасте пяти лет ее увезли на поезде из Ленинграда в начале блокады города. «В тот раз нас посадили в вагон для скота», — заявила жительница Мирнограда.

35-летняя Катерина Голентовская, еще одна приехавшая в Ровно беженка, сообщила, что решила покинуть свой дом под Покровском вместе с семилетней дочерью Ангелиной, когда ее подругу ранило осколками по пути с работы. «Ей пришлось ампутировать ногу — у нее трое маленьких детей, — рассказал Голентовская. — Мы оставались там столько, сколько могли, но я хотела, чтобы моя дочь была в безопасности».

42-летняя Светлана Ластовченко, покинувшая свой дом в Мирнограде вместе с семьей, поняла, что надо уезжать, когда в результате российского обстрела был поврежден многоквартирный жилой дом на соседней улице. «Это произошло средь бела дня, ни с того ни с сего. Я видела, как разлетается стекло, слышала крики людей. Через два дня из-под завалов достали тела двух человек, пожилой пары. Было много раненых», — вспоминает она.

Наступление армии России на Покровск набирает обороты и в ближайшие дни поток беженцев из Донецкой области будет только увеличиваться, пишет The Sunday Times. 19 августа местные власти объявили обязательную эвакуацию из Покровска семей с детьми. Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк говорил, что из города, где до сих пор проживали 53 тысячи человек, ежедневно выезжают 500-600 жителей. По его словам, у жителей Покровска есть одна-две недели на эвакуацию.

Что происходит на фронте — в том числе под Покровском

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

Что происходит на фронте — в том числе под Покровском

Бои в Курской области вынудили ВС РФ перебросить часть сил с украинских фронтов. Даже это пока не остановило наступление ВСУ Но оборона ВСУ в Донбассе — в кризисе. Карта боев на 23 августа

В разговорах с британскими журналистами украинские военные попытались объяснить «очевидный коллапс» обороны в районе Покровска. Одни считают причиной кризиса на этом направлении нехватку у ВСУ артиллерийских снарядов, другие объяснили сложившуюся ситуацию новой российской тактикой, связанной с использованием корректируемых авиационных бомб и средств радиоэлектронной борьбы. При этом все опрошенные The Sunday Times военные ВСУ сошлись во мнении, что одна из самых больших проблем, с которой они сталкиваются, — значительное превосходство войск РФ в численности.

«Ситуация сложная, мы теряем позиции, противник оттесняет нас. Люди устали. Нам нужны свежие. Как бы хорошо ни были обучены наши бойцы, русским все равно удается подавить нас своей численностью. Невозможно удержать линию фронта, когда вас всего двое или трое, а на вас наступают от 10 до 20 человек», — заявила газете капитан из 47-й бригады ВСУ Дзвенислава Рымарь.

По ее словам, наступление Украины в Курской области, которое, как считается, было призвано отвлечь российские силы с Донбасса, не оказало никакого влияния на покровский участок фронта. Как отмечает The Sunday Times, Покровск может стать самым крупным населенными пунктом, который войска РФ захватят с мая 2023 года, когда им удалось взять под контроль Бахмут.

36-летний лейтенант Михаил Лужецкий из 109-й бригады ВСУ, которая ведет бои под Покровском, рассказал журналистам о «гнетуще-печальной атмосфере» в городе. «Мы надеемся, что все будет в порядке, но понимаем, что ситуация не очень хорошая», — поделился военный. Он утверждает, что несмотря на ситуацию на покровском направлении операция ВСУ в Курской области «значительно подняла дух» как украинских солдат, так и мирных жителей. «Здесь, на востоке, мы завидуем: в то время как они [другие украинские подразделения] продвигаются и наступают в Курской области, мы застряли в окопах, как в Первую мировую войну», — добавил Лужецкий.

Еще один воюющий на Покровском направлении военный ВСУ, с которым поговорили журналисты The Sunday Times, капитан 110-й механизированной бригады Иван Секач считает, что Владимир Путин «готов пожертвовать Курском», чтобы не потерять темпы наступления российских войск в Донецкой области. По его словам, это единственный участок фронта, где армия РФ успешно продвигается.

Украинский военнослужащий полагает, что российские солдаты в итоге «разбомбят Покровск до основания». По мнению Секача, наступление войск РФ может замедлиться осенью: «Когда начнут опадать листья и пойдут дожди, они увязнут [из-за распутицы]. Нам нужно просто продержаться до этого времени».

Посмотрите, как идет эвакуация из Покровского района

Жителей Покровского района в Донбассе эвакуируют из-за наступления российских войск. Фотографии

Посмотрите, как идет эвакуация из Покровского района

Жителей Покровского района в Донбассе эвакуируют из-за наступления российских войск. Фотографии