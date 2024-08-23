Извержение вулкана Сундхнукур рядом с городом Гриндавик в Исландии. Фотографии

Исландский вулкан Сундхнукур 22 августа выбросил потоки лавы. Извержение стало шестым с начала года на полуострове Рейкьянес, где живут около 30 тысяч человек — почти 10% всего населения страны. Недалеко от вулкана располагается город Гриндавик. В январе потоки лавы дошли до этого населенного пункта, жителей заранее эвакуировали. На этот раз лава Гриндавику не угрожает, сообщает Reuters со ссылкой на Метеорологическую службу Исландии.

Gisli Olafsson / Reuters / Scanpix / LETA

Marco di Marco / AP / Scanpix / LETA

Marco di Marco / AP / Scanpix / LETA

Civil Protection of Iceland / Reuters / Scanpix / LETA

Civil Protection of Iceland / Reuters / Scanpix / LETA

Gisli Olafsson / Reuters / Scanpix / LETA

Прямая трансляция извержения.

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