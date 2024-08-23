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Извержение вулкана Сундхнукур рядом с городом Гриндавик в Исландии. Фотографии
Источник: Meduza
Исландский вулкан Сундхнукур 22 августа выбросил потоки лавы. Извержение стало шестым с начала года на полуострове Рейкьянес, где живут около 30 тысяч человек — почти 10% всего населения страны. Недалеко от вулкана располагается город Гриндавик. В январе потоки лавы дошли до этого населенного пункта, жителей заранее эвакуировали. На этот раз лава Гриндавику не угрожает, сообщает Reuters со ссылкой на Метеорологическую службу Исландии.
Прямая трансляция извержения.