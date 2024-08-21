The New York Times: Байден в марте одобрил секретную ядерную стратегию США. Она впервые направлена на сдерживание Китая

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Президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, который впервые направлен против Китая из-за его растущего ядерного арсенала. Документ призван подготовить США к скоординированным ядерным столкновениям с Китаем, Россией и Северной Кореей, сообщила газета The New York Times 20 августа.

Официально Белый дом не объявлял, что Байден одобрил пересмотренную ядерную стратегию под названием «Руководство по применению ядерного оружия». Власти США обновляют стратегию примерно раз в четыре года. Документ засекречен, его электронных копий не существует, а небольшое количество печатных версий есть у ряда сотрудников органов безопасности и Пентагона.

При этом о принятых изменениях недавно сдержанно рассказали два высокопоставленных чиновника. Так, о том, что Байден принял обновленное руководство по применению ядерного оружия, 1 августа сообщил Випин Наранг, ядерный стратег из Массачусетского технологического института, который в мае — августе занимал пост помощника министра обороны США. Наранг заявил, что стратегия «учитывает многочисленных противников, обладающих ядерным оружием», а также то, что размер и разнообразие ядерного арсенала Китая «значительно увеличились».

В июне на принятый документ также ссылался старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди. По его словам, в новой стратегии говорится о том, что США «необходимо одновременно сдерживать Россию, КНР и Северную Корею».

Как отмечает The New York Times, ядерный комплекс Китая — самый быстрорастущий в мире. По оценке Пентагона, китайские запасы ядерного оружия к 2030 году увеличатся до 1000 единиц, а к 2035-му — до 1500, что сравнимо с запасами США и России. При этом, по словам официальных лиц, сейчас Китай наращивает запасы быстрее, чем прогнозировалось.

В свою очередь, Северная Корея удвоила свои ядерные силы, и теперь, по оценкам США, у страны более 60 единиц оружия. Сейчас ядерный арсенал КНДР приближается к размерам арсеналов Пакистана и Израиля, он достаточно велик, чтобы страна теоретически могла координировать угрозы вместе с Россией и Китаем, пишет NYT.

В прошлом власти считали маловероятным, что противники США скоординируют ядерные угрозы, но, как пишет газета, «зарождающееся партнерство» России и Китая, а также то, что КНДР и Иран поставляют России обычные вооружения для войны в Украине, «в корне изменили взгляды Вашингтона».

Ожидается, что конгресс США выпустит несекретное уведомление об обновленной ядерной стратегии до того, как Джо Байден покинет пост президента.

Со времен 33-го президента США Гарри Трумэна (1945–1953) американская ядерная стратегия была направлена против ядерного арсенала СССР, а затем России. При этом Китай упоминался в ядерном руководстве, выпущенном в конце президентства Дональда Трампа, следует из отчета конгресса, опубликованного в 2020 году, но тогда стратегия не учитывала, как быстро растут ядерные запасы Китая. The New York Times пишет, что власти США впервые переориентировали стратегию сдерживания на Китай.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира ( ) сообщил в июне, что за год — с января 2023 по январь 2024 года — Китай значительно нарастил свои ядерные силы — с 410 до 500 боеголовок. Аналитики предположили, что к концу десятилетия Китай может получить «примерно столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько есть у России и США», но число ядерных боеголовок у Пекина по-прежнему будет меньше, чем у Москвы и Вашингтона. Из отчета SIPRI следует, что на начало 2024 года страны обладали в общей сложности 12 121 ядерной боеголовкой, из них почти 90% обладают США и Россия.

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