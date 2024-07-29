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«Моя книга — первая, где собрана вся история допинг-контроля» Интервью Григория Родченкова Михаилу Зыгарю
Источник: Meduza
Издательство «Медузы» выпустило книгу «Допинг. Запрещенные страницы». Ее автор — бывший глава московской Антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который раскрыл государственную схему по подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Сейчас Родченков находится в США под программой защиты свидетелей — его внешность и местонахождение засекречены. К выходу книги у него взял интервью писатель и журналист Михаил Зыгарь.
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