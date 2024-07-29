Издательство «Медузы» выпустило книгу «Допинг. Запрещенные страницы». Ее автор — бывший глава московской Антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который раскрыл государственную схему по подмене проб российских спортсменов на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Сейчас Родченков находится в США под программой защиты свидетелей — его внешность и местонахождение засекречены. К выходу книги у него взял интервью писатель и журналист Михаил Зыгарь.

Родченков: Правда о допинге — стоит ли с ним бороться и бывают ли «чистые» спортсмены ЗЫГАРЬ

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Допинг в российском спорте. Как стало известно об этой системе

Десять лет назад Россия выиграла Олимпиаду в Сочи. Вскоре выяснилось, что спортсмены принимали допинг — под контролем ФСБ Об этих махинациях всему миру рассказал Григорий Родченков. Издательство «Медузы» выпускает его книгу

Допинг в российском спорте. Как стало известно об этой системе

Десять лет назад Россия выиграла Олимпиаду в Сочи. Вскоре выяснилось, что спортсмены принимали допинг — под контролем ФСБ Об этих махинациях всему миру рассказал Григорий Родченков. Издательство «Медузы» выпускает его книгу