В 2014 году Россия провела в Сочи зимние Олимпийские игры — и одержала на них победу. Однако вскоре стало известно, что в стране под контролем министерства спорта и силовиков спортсмены систематически принимали допинг, а их положительные пробы подменяли. Об этом всему миру рассказал Григорий Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Издательство «Медузы» выпускает книгу Родченкова «Допинг. Запрещенные страницы». Перед ее выходом мы вспоминаем, как сборная России за 10 лет из триумфатора Олимпиады превратилась в изгоя. Книгу вы можете заказать по этой ссылке!

февраль 2014 года

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В Сочи проходят зимние Олимпийские игры. Россия впервые за 20 лет побеждает в медальном зачете — она выигрывает 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

Декабрь 2014 года

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На немецком телеканале ARD выходит расследование «Секреты допинга на высшем уровне: как Россия делает победителей». В нем утверждается, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты с ведома тренеров и функционеров. ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) начинает расследование в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики.

ноябрь 2015 года

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Опубликованы результаты расследования ВАДА. В нем говорится, что легкоатлеты из России систематически принимают допинг (тех, кто отказывается это делать, выводят из состава команды), чиновники и тренеры пытаются манипулировать результатами допинг-тестов, а помогают им в этом силовики. ВАДА отстраняет российских легкоатлетов от соревнований .

В отчете утверждается, что Московская антидопинговая лаборатория (которая должна быть независимой от спортивных властей) систематически способствовала мошенничеству с пробами. Ее главу Григория Родченкова обвиняют в умышленном уничтожении более 1400 допинг-проб.

май 2016 года

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Родченков, незадолго до этого уехавший в США, дает интервью газете The New York Times. Он рассказывает, что Россия после на Олимпиаде в Ванкувере начала работать над тем, чтобы выиграть домашние Игры в Сочи. Родченков признается, что лично отвечал за то, чтобы спортсмены не попались на допинге, в частности, подменял их пробы на чистые.

Власти России обвинения отрицают. ВАДА формирует комиссию под руководством юриста Ричарда Макларена для проверки заявлений Родченкова.

июль 2016 года

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За две недели до старта Олимпиады в Рио-де-Жанейро Макларен публикует первую часть расследования. Главные выводы: московская лаборатория покрывала спортсменов, министерство спорта знало о махинациях, в Сочи подменяли допинг-пробы, технологию взлома контейнеров с пробами разработала ФСБ.

ВАДА требует отстранить Россию от Олимпиады, но Международный олимпийский комитет (МОК) этого не делает — на Игры едут все спортсмены, кроме .

декабрь 2016 года

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Выходит вторая часть доклада Макларена: в ней говорится, что в манипуляциях с пробами были замешаны более тысячи спортсменов. Многих из них пожизненно дисквалифицируют и лишают медалей, Россия теряет первое место в зачете Олимпиады-2014 (впоследствии Спортивный арбитражный суд медали большинству спортсменов, Россия в итоге на первом месте в зачете). МОК назначает собственную комиссию, которая должна проверить выводы Макларена и ВАДА.

декабрь 2017 года

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Комиссия МОК подтверждает, что в России существует допинговая программа. Сборную отстраняют от зимней Олимпиады в Пхенчхане . Спортсменов из России пускают на Игры в индивидуальном порядке, решение о допуске каждого конкретного атлета отдельно принимает МОК (некоторые отказы выглядят сомнительно). Допущенные спортсмены в феврале 2018 года будут выступать под олимпийским флагом и гимном в составе команды «Олимпийские атлеты из России». Она выиграет лишь две золотые медали.

май 2018 года

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Россия отправляет в ВАДА письмо, в котором официально признает выводы комиссий по расследованию, меняет руководство министерства спорта и РУСАДА, а также обещает передать международному антидопинговому агентству оригинал базы данных образцов московской лаборатории — она с 2017 года хранится в .

Все это — выдвинутые ранее условия для полноправного возвращения в международный спорт. Кажется, власти России готовы признать допущенные нарушения и оставить допинговый скандал в прошлом.

ноябрь 2019 года

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Но это только так кажется. ВАДА сообщает, что в базу данных, которые передала Россия, вносили уже после того, как она попала в российский СК. Россию опять отстраняют от спортивных соревнований — теперь на четыре года . На этот же срок России запрещают проводить у себя крупные соревнования.

Позже дисквалификацию сокращают до двух лет — Россия пропустит летние Игры-2020 в Токио (из-за пандемии они состоялись в 2021 году) и зимнюю Олимпиаду в Пекине. Ограничения не такие жесткие, как в Пхенчхане: команда называется «Олимпийский комитет России», ей разрешено выступать не под олимпийским флагом, а под флагом ОКР (на нем изображены пять колец вместе с российским триколором).

февраль 2022 года

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На зимних Играх в Пекине команда ОКР выигрывает шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Это последние Игры, на которые распространяется дисквалификация, — уже через два года в Париже, как ожидается, Россия сможет выступать под своим флагом и гимном.

Но всего через четыре дня после окончания Игр Россия вторгается в Украину. МОК отстраняет Россию от всех соревнований на неопределенный срок. На Олимпиаду в Париже в 2024 году в статусе индивидуальных нейтральных атлетов допускают считаное число россиян: в отличие от предыдущих Игр, они не будут выступать как единая команда, а страна их происхождения вообще нигде не будет указана.

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«Медуза»