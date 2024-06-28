В Минске вскоре после отставки погиб бывший посол Беларуси в Германии Причина смерти не названа. Есть версия, что он покончил с собой после допросов в КГБ

Денис Сидоренко Matthias Wehnert / Alamy / Vida Press

Вечером 26 июня министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что в Минске состоялась церемония прощания с белорусским дипломатом Денисом Сидоренко. Последние восемь лет — с 2016 по 2024 год — он был послом Беларуси в Германии. Александр Лукашенко уволил его своим указом 11 марта.

Официально о причине смерти Сидоренко не сообщалось, равно как и о точной дате его смерти. «Сегодня в Минске состоялось прощание с нашим дорогим коллегой Денисом Сидоренко. Талантливый и ответственный дипломат, профессионал и патриот, он снискал заслуженные авторитет и уважение коллег и партнеров как в Республике Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это большая потеря для дипломатической семьи Беларуси», — говорилось в публикации МИДа.

Белорусские издания, в том числе «Зеркало» и «Наша Ніва», обратили внимание, что о произошедшем власти Беларуси сообщили только после того, как информация о смерти дипломата появилась в СМИ. Издание «Позірк» примерно за полтора часа до публикации МИДа сообщило, что Сидоренко умер 24 июня в возрасте 48 лет от сердечного приступа.

На следующий день после похорон газета «Наша Ніва» написала, что Сидоренко 23 июня совершил самоубийство — «прыгнул с минской многоэтажки». По данным источников издания, после возвращения из Германии дипломат не получил новой должности в министерстве и стал объектом пристального внимания Комитета государственной безопасности (КГБ).

Собеседники газеты утверждают, что он «не вылезал из полиграфов и допросов». «Наша Ніва» отмечает, что сейчас все дипломаты, которые возвращаются в Беларусь из ЕС, подвергаются тщательной проверке со стороны спецслужб. По мнению одного из источников газеты, именно это и привело к самоубийству дипломата. «Видимо, [он] не выдержал того, что происходит», — добавил собеседник издания.

Других подтверждений версии о самоубийстве Сидоренко пока нет. Однако о его проблемах с трудоустройством и проверках на полиграфе «Зеркалу» рассказал бывший посол Беларуси во Франции, заместитель в Объединенном переходном кабинете Павел Латушко.

«Рассматривался вопрос его назначения в центральный аппарат МИД. Я не готов говорить, на какую должность, но он проходил полиграф. И, насколько я понимаю, он не смог его пройти с первого раза. Из-за этого возникли определенные трудности. Как правило, в таком случае человека направляют на повторный полиграф. Я не знаю, какие были результаты следующей проверки», — заявил Латушко.

Он также отметил, что решения о приеме или увольнении с дипломатической службы принимает не министр иностранных дел, а Комитет государственной безопасности, который полностью определяет кадровую политику ведомства, проверяя его сотрудников на лояльность режиму.

По мнению бывшего дипломата, Сидоренко умер из-за проблем со здоровьем на фоне сильного стресса. «Я думаю, что главная из причин смерти — психологическая, вызванная стрессовой ситуацией, возникшей с его трудоустройством. Представьте себе, что человеку, который всегда был склонен к нормальным отношениям с Европой, при прохождении полиграфа задают вопрос о том, как он относится к Лукашенко, уважает ли его. Это, конечно, спекуляция, но можно предположить, что с ответом возникли проблемы», — добавил Латушко.

Другие собеседники «Зеркала» из числа бывших сотрудников МИД охарактеризовали Сидоренко как «дипломата с большой буквы» и человека, «который мог стать лицом белорусской дипломатии». Почему его сняли с должности посла в Германии, неясно.

Бывший сотрудник МИД Юрий (имя изменено), который учился вместе с Сидоренко, отметил, что его увольнение также означало сокращение дипломатического присутствия Беларуси в Германии. «Зачем сняли, понимая, что Германия может и не дать согласия на нового посла, для меня непонятно. Скорее всего, имеются некие скрытые и неизвестные широкой общественности каналы коммуникации, по которым идут разговоры о неких договоренностях», — заявил собеседник издания.

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