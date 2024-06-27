Кадыров вчера: угрожает убить братьев и сыновей подозреваемых в «ваххабизме». Кремль сегодня: «Борьба с террористами должна быть максимально жесткой»

Сергей Савостьянов / AFP / Scanpix / LETA

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов 27 июня прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который накануне призвал чеченцев сообщать в полицию, если они заметят «симптомы » у своих родственников: «Лучше мы его вовремя остановим, чем потом убьем тебя, твоего сына и твоего брата». У Пескова спросили, как в Кремле относятся к таким заявлениям. Вот что он ответил (запись фрагмента брифинга распространил телеграм-канал «Вы слушали Маяк», связанный с ВГТРК).

Вопрос: Хотели бы узнать, слышали ли в Кремле о призыве Рамзана Кадырова убивать родственников подозреваемых в покушении на силовиков. Глава Чечни пригрозил кровной местью родственникам тех, кого подозревают в этих покушениях. Заявление прозвучало на выступлении на совещании с руководителями силовых ведомств республики. И хотели бы узнать, как относятся в Кремле к таким заявлениям?

Дмитрий Песков: Там же речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, так или иначе прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой.

Такие разговоры начались после недавних терактов

Теракты в Дагестане. Боевики атаковали церкви и синагоги. Погибли 20 человек, в том числе священник

Такие разговоры начались после недавних терактов

Теракты в Дагестане. Боевики атаковали церкви и синагоги. Погибли 20 человек, в том числе священник