Бывшие сотрудники SpaceX подали в суд на Илона Маска, обвинив его в домогательствах и увольнении из мести На дискриминацию ранее жаловались и работники завода Tesla

Восемь уволенных инженеров компании SpaceX подали в суд Калифорнии иск против бизнесмена Илона Маска, обвинив его в сексуализированных домогательствах, пишет Bloomberg.

В иске говорится, что Маск «сознательно и целенаправленно» создал в компании «нежелательную враждебную рабочую атмосферу» — он, утверждают бывшие сотрудники, размещал на рабочем месте «гнусные сексуализированные фотографии, мемы и комментарии, унижающие женщин и/или ЛГБТК-сообщество».

По словам истцов, они также столкнулись с оскорбительными комментариями со стороны других коллег, которые «имитировали посты Маска в твиттере» и «создавали крайне некомфортную враждебную рабочую среду».

Кроме того, авторы иска утверждают, что они были уволены из мести после того, как в 2022 году написали открытое письмо, в котором выражали обеспокоенность поведением Маска. По их мнению, Маск принял решение об увольнении лично, а когда сотрудник отдела кадров предложил сначала провести расследование, ответил: «Мне все равно — увольте их». Уволенные сотрудники характеризуют поведение Маска как «маниакальный контроль над кадровыми решениями в своих компаниях».

В иске также утверждается, что руководство SpaceX, включая Маска, участвовало в видео, которое «высмеивает и освещает сексуальные домогательства и подшучивания». В нем в частности была сцена, в которой сотрудник демонстрирует «правильный способ отшлепать коллегу».

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Уволенные инженеры также обращались в Национальный совет по трудовым отношениям, утверждая что действия компании были незаконными. Прокуроры совета с этим согласились и подали официальную жалобу на Space X. В январе 2024 года компания подала в ответ иск, заявив, что структура совета неконституционна — она нарушает «разделение власти», установленное Основным законом США. Апелляционный суд приостановил рассмотрение дела.

Обвинения в дискриминационном поведении по отношению к сотрудникам против Маска выдвигали и ранее. В 2017 году бывший рабочий завода электромобилей Tesla в Калифорнии, лифтер Оуэн Диас, рассказал, что он ежедневно подвергался оскорблениям на почве расизма. Он утверждал, что его более 30 раз называли «словом на букву Н», показывали ему расистские карикатуры и советовали «вернуться в Африку».

В апреле 2023 года присяжные присудили Диасу около 3,2 миллиона долларов по этому делу. Он подал апелляцию, заявив, что считает эту сумму недостаточной компенсацией за причиненный ему психологический ущерб, включая бессонницу, депрессию и испорченные отношения с женой и сыном. В Tesla заявляли, что компания «имела четкую официальную политику, запрещающую расово-дискриминационное преследование», и не допускала такое поведение.

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Жалобы Оуэна на расовую дискриминацию поддержали более шести тысяч чернокожих сотрудников Tesla, работавших на том же заводе во Фремонте. В конце февраля 2024 года судья штата Калифорния предварительно постановил, что они могут подать в суд на компанию. До судебного разбирательства с участием присяжных это дело пока не дошло.

The Wall Street Journal, в свою очередь, 11 июня опубликовала большой материал, в котором бывшие сотрудницы Space X описывают случаи харассмента со стороны Маска. Отдельно об одном из этих случаев в мае 2022 писало издание Business Insider — по его данным, Space X в 2018 году выплатила бортпроводнице, которая рассказала о домогательствах Маска, 250 тысяч долларов в порядке досудебного урегулирования иска. По ее словам, Маск во время полета на частном джете показал ей свои «обнаженные гениталии», а затем прикоснулся к ней и предложил купить ей лошадь (издание писало, что она занимается верховой ездой), если она «сделает больше».

В SpaceX на запрос о комментарии не ответили. Ранее там утверждали, что увольнение сотрудников связано с тем, что они нарушали политику компании, а Маск в нем не участвовал. Сам бизнесмен обвинения также не комментировал.

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Фото на обложке: Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA