В Одессе подрались работники военкомата и скорой помощи. Медики утверждают, что их пытались забрать на фронт

Днем 11 июня в Одессе возле территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Киевского района произошел конфликт между военными и работниками скорой помощи.

Как пишет издание «Думская», бригада врачей прибыла по вызову в ТЦК и оказалась запертой внутри военными, собиравшимися мобилизовать их в армию. Вслед за этим к зданию на скорых с включенными сиренами съехались коллеги фельдшеров и устроили акцию протеста. Между медиками и военными произошли несколько драк, их разнимала полиция. Задержанных врачей позже выпустили из ТЦК.

Один из фельдшеров заявил «Думской», что считает инцидент своеобразной реакцией военкомов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.

В Одессе подрались работники военкомата и скорой помощи Meduza

В территориальном центре комплектования и социальной помощи Одесской области представили свою версию событий. По словам военных, 11 июня мобильная группа ТЦК и полиции проводила в городе проверку граждан. Один из мужчин отказался предоставить удостоверение личности и военно-учетные документы, поэтому его задержали и доставили в Киевский ТЦК «для обновления учетных данных».

Примерно через час, утверждают представители ТЦК, в военкомат приехала «группа людей в медицинской одежде на машине скорой помощи». Они заявили, что их вызвал задержанный мужчина, и настояли на его госпитализации, сославшись на диагноз, который военно-врачебная комиссия не подтверждала. Также люди со скорой отказались показать свои медицинские удостоверения.

Военнослужащие ТЦК заподозрили, что таким образом «прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии».

В военкомат вызвали полицейских, которые задержали медиков для объяснений. Те в свою очередь позвонили на линию скорой помощи 103 и заявили о «силовом задержании представителей экстренной службы» в ТЦК.

«Эту информацию быстро распространили сомнительные телеграм-каналы. На место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского ТЦК, так и представители экстренной службы», — говорится в заявлении военных.

В одесской полиции заявили, что проверяют обстоятельства инцидента в военкомате. К вечеру правоохранительные органы объявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 УК Украины («Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия», наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет). Кто проходит подозреваемым по делу, в пресс-релизе полиции не уточняется.

«Думская» пишет, что работники экстренных служб Одессы уже несколько месяцев безуспешно пытаются добиться от своего руководства ясности в вопросе, подпадают они под мобилизацию или нет. За последнее время, по данным издания, уже около двух десятков фельдшеров были принудительно мобилизованы, причем часто путем обмана — руководство посылало их в ТЦК якобы для обновления данных, и в итоге они получали повестки и в тот же день уезжали на военные сборы в учебные центры. Фельдшеры считают это несправедливым на фоне того, что одесские полицейские, спасатели и энергетики получили бронь от мобилизации.

«Руководство нас просто бросило на произвол судьбы. Люди ощущают несправедливость и реальную опасность для своего будущего. Многие опасаются выходить на работу, берут неоплачиваемые отпуска, пытаются „залечь на дно“. Если ситуация не улучшится — пойдет шквал увольнений. По факту идет разрушение структуры городской скорой помощи. Мы полгода слышали обещания, что нам обеспечат условия для нормальной работы. Мы выезжаем спасать людей! Мой коллега погиб от российской ракеты во время недавнего удара по санаторию — он первым приехал на помощь раненым и попал под повторный обстрел. Чем мы хуже работников других экстренных служб?!» — заявил «Думской» один из одесских медработников.