Евгений Фельдман / «Медуза»

4 июня — в день рождения Алексея Навального (ему исполнилось бы 48 лет) — в Берлине прошел концерт в память о нем. На концерте выступила Юлия Навальная, вдова убитого политика. «С днем рождения, любимый!» — сказала она. Вот полный текст ее выступления.

Привет! Это Юлия Навальная.

Сегодня день рождения моего самого любимого человека. Человека, с которым я прожила 26 самых счастливых лет моей жизни. Ярких, интересных, веселых, полных прекрасных и незабываемых моментов. День рождения человека, который был не только замечательным отцом, другом и мужем. День рождения человека, который был настоящим героем, которым я очень горжусь.

перечеркнуло не только наше счастье, но и надежды миллионов других людей на будущее, которое они связывали с Алексеем. Будущее, которое они видели в Алексее. Видели в Алексее лидера, которому можно доверять. Который борется за правду, за свободу, за нашу страну, за вас. Отчаянно и искренне борется, несмотря на то, какую цену придется за это заплатить.

Я знаю — вы переживаете эту потерю вместе со мной. Я чувствую это каждый день. В ваших письмах, в ваших сообщениях, в ваших фотографиях, в вашей поддержке. Это дает мне надежду. И никакого другого секрета тут нет. Спасибо вам.

Когда с тобой происходит самое страшное — главное не сдаваться. Не поддаваться унынию, не утонуть в этом горе. Даже когда кажется, что хуже уже не будет и ничего не изменить, надежда все-таки есть. Даже в самые страшные и тяжелые времена надежда есть всегда. Очень важно найти в себе силы и поверить в это. Оглянитесь вокруг — вы и есть те люди, которые отождествляют эту надежду. Сторонники, коллеги, друзья, музыканты — вы и миллионы неравнодушных людей, которые сегодня вспоминают Алексея.

С самого начала и до последнего дня Алексей верил в вас. Что бы ни случилось, он в вас не сомневался. И что бы ни случилось, я хочу, чтобы вы знали — я тоже в вас не сомневаюсь.

Пожалуйста, помните, что мы сильные, мы смелые, нас много. А главное, что нас отличает от тех людей, которые сейчас захватили нашу страну, — это достоинство, честь, правда и любовь.

Сегодня я знаю о любви намного больше, чем четыре месяца назад. Любовь сильнее разлуки, любовь сильнее страха, любовь сильнее смерти.

С днем рождения, любимый!

Однажды — я верю, что очень скоро, — ты получишь самый главный подарок, который ты хотел. Свободную, счастливую, прекрасную Россию. И это подарим тебе мы.

Концерт в память о Навальном

«Привет, это Навальный» 4 июня — день рождения главного оппозиционного политика России. Он был убит в колонии. В Берлине прошел концерт в память о нем

Концерт в память о Навальном

«Привет, это Навальный» 4 июня — день рождения главного оппозиционного политика России. Он был убит в колонии. В Берлине прошел концерт в память о нем