С конца апреля в Минобороны России началась «чистка» — по обвинению в коррупции арестованы уже как минимум четверо военных чиновников, включая замминистра, а по обвинению в мошенничестве — действующий боевой генерал Иван Попов, командовавший 58-й армией. И если на задержания военных функционеров российские «военкоры» и Z-каналы отреагировали единодушной критикой коррупционных схем в ведомстве, то в отношении Попова их риторика сильно отличается — его они называют «одним из самых уважаемых генералов в армии» и призывают «не торопиться с выводами» относительно его дела. «Медуза» рассказывает, что пишут в Z-каналах об арестах высокопоставленных чиновников.

После ареста замминистра обороны Тимура Иванова «военкоры» и Z-каналы стали предполагать, что преследованию подвергнутся и «другие эффективные администраторы, все еще занимающие свои посты в структуре». Вскоре уголовные дела последовали — уже через три недели после задержания Иванова следствие обвинило в коррупции еще одного военного чиновника, начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.

Автор телеграм-канала «Рыбарь» называет Иванова и Кузнецова «подельниками», замешанными в коррупционных схемах, которые, по его словам, стали для России реальностью «последние лет так 15». По мнению «военкора» Семена Пегова, Иванов с его «многомиллионными квартирами в России и Мексике, огромным частным домом и раритетными автомобилями» — не «досадное исключение», а нередкое в высших эшелонах Минобороны «явление».

8 мая в Москве прошло заседание по обжалованию ареста Иванова, на которое его адвокат принес несколько пакетов с наградами. После этого «военкор» Юрий Котенок поинтересовался, за какие заслуги генерал получил столько медалей. Он написал, что Иванов «не просто „пиджак“», пояснив, что это человек, не окончивший военный вуз, а «ряженый» — то есть тот, кто никогда не служил, но носил военную форму «с большими звездами». «Раз так — не грех и лишить фигуранта госнаград „за особые заслуги“ перед родиной. За взятки и многое чего, о чем не говорят в СМИ в силу закрытой информации», — заключил Котенок.

Еще один «военкор», Роман Алехин, назвал поступок адвоката Иванова «самой мощной акцией по дискредитации» наград Минобороны, а также «госнаград и тех, кто их вручал». По его мнению, сам Иванов все это время «не просто дискредитировал Минобороны, но подрывал мощь нашей армии, то есть делал то, из-за чего многие матери, жены, дети и отцы не дождутся бойцов с фронта».

23 мая стало известно о задержании еще одного военного чиновника — начальника главного управления связи Минобороны России Вадима Шамарина. На его арест «военкор» Котенок отреагировал критикой системы связи в российских войсках, которая «как бы есть, но как бы „не але“». «Если спокойно, то со связью, мягко говоря, большие проблемы. Это система, и кто ее покрывал, тоже вопрос», — написал Котенок.

«Вообще непонятно, какие претензии и вопросы могут быть к генералу. В армии со связью же все нормально. Рации есть, и даже Мотороллы, разведывательно-ударные комплексы есть, даже Старлинки есть. Хотя… Может быть, дело в том, что это все закуплено и налажено волонтерами? И в том, что даже танковые подразделения обеспечивали станциями на народные деньги?» — написал бывший корреспондент ВГТРК и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Большинство «военкоров» и Z-каналов, высказываясь о задержаниях Иванова, Кузнецова и Шамарина, упоминают их в одном контексте. Про еще одного арестованного генерала, бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, они пишут в гораздо более положительном тоне.

Провоенный блогер и автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников после ареста Ивана Попова писал, что не испытывает «никакой радости по данному поводу от слова вообще» — и не только он один. Попова Колясников называет «одним из самых уважаемых генералов в армии» и рекомендует «не торопиться с выводами» по поводу его дела.

Попову, в отличие от остальных офицеров Минобороны, предъявили обвинение не во взятке, а в хищении «изделий металлопроката» при строительстве оборонительных сооружений. «Рыбарь» писал, что когда Попова летом 2023 года снимали с должности, «про коррупционную составляющую никто даже не заикался: речь шла про военные ошибки». По его мнению, помимо Попова для возбуждения дел «хватает куда более подходящих кандидатур из числа бывших командующих округами», но по ним ничего не происходит.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отмечает, что в деле Попова «бессмысленно что-то предполагать, не имея на руках материалов следствия», и пишет, что если генерал «не углядел» за подрядчиками, чью вину на него теперь возлагают, то «ему и не до того было», потому что он «воюет, а не строит».

23 мая следствие сообщило, что будет просить о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. И хотя суд на тот момент еще не принял соответствующее решение, некоторые каналы уже его одобрили. «Генерал Попов, про которого так хорошо говорили хорошо знающие ситуацию на фронте военкоры, переведен из тюремной камеры под домашний арест. И это правильно. Такие люди стране еще пригодятся», — написал телеграм-канал «МИГ России», у которого почти полмиллиона подписчиков.

аресты генералов минобороны

В России за месяц арестовали четырех генералов Троих подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Еще одного — в мошенничестве. Такой «чистки» в Минобороны еще не было

аресты генералов минобороны

В России за месяц арестовали четырех генералов Троих подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Еще одного — в мошенничестве. Такой «чистки» в Минобороны еще не было

Фото на обложке: Kirill Skorobogatko / Shutterstock