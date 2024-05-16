«Дюна. Пророчество» Первый трейлер сериала Дени Вильнева

Стриминговый сервис HBO Max выпустил первый трейлер сериала «Дюна. Пророчество». Режиссер сериала — Дени Вильнев, снявший фильмы «Дюна».

Оригинальный трейлер «Дюна. Пророчество». Трейлер за озвучкой на русском языке можно посмотреть, например, тут HBO Max

В основу сериала лег роман «Орден сестер Дюны», который написали Кевин Джей Андерсон и Брайан Герберт — сын Фрэнка Герберта, создавшего вселенную «Дюны». События в сериале происходят за 10 тысяч лет до событий в фильмах «Дюна». Главные героини — члены тайного женского ордена «Бене Гессерит». В сериале, в числе прочих, снялись Эмили Уотсон («Рассекая волны», «Чернобыль») и Оливия Уильямс («Шестое чувство», «Отец»).

Первоначально ожидалось, что сериал выйдет в ноябре 2023 года, но из-за забастовки в Голливуде сроки были перенесены. Теперь предполагается, что «Дюна. Пророчество» выйдет осенью 2024 года, но точной даты премьеры пока нет.

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