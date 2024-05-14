Алла Пугачева — на концерте ДДТ. Она опубликовала видео, на котором вместе с Максимом Галкиным среди зрителей подпевает Юрию Шевчуку. Шевчук поет «Осень».

Пугачева опубликовала несколько фотографий. На них она, Максим Галкин, Юрий Шевчук и Олег Тиньков.

«Питер. Юность. Друзья. Концерт ДДТ собрал нас вместе и сделал встречу незабываемой», — подписала пост Алла Пугачева.

Певица не уточнила, когда было снято видео, но подписала его хэштегом «Кипр». На официальном сайте ДДТ указано, что группа выступала в Лимассоле 11 мая.

Алла Пугачева и Максим Галкин после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехали в Израиль. Галкин неоднократно публично высказывался против войны. В России его объявили «иностранным агентом». После этого Пугачева попросила тоже зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны».

ДДТ после начала войны продолжает работать в России. Шевчук не скрывал своей антивоенной позиции; в августе 2022 года он был оштрафован по статье о «дискредитации» армии — после того, как на одном из концертов заявил, что «родина — это не жопа президента, которую надо целовать». Концерты группы в России переносили и отменяли.

В мае 2024 года стало известно, что провластные активисты потребовали проверить Шевчука на «экстремизм» после его выступления в Дубае. На концерте в перерыве между песнями он сказал: «Есть две концепции исторические, как шутят профессиональные историки. Первая — это то, что вначале все было хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной херней. А вторая концепция, что вся эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения. И вам предлагаю».

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