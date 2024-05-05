На юге Бразилии — самое сильное за последние 80 лет наводнение. Не менее 55 человек погибли, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома Как выглядят Порту-Алегри и другие затопленные города
Сильные дожди на юге Бразилии вызвали крупнейшее за последние 80 лет наводнение. По данным властей штата Риу-Гранди-ду-Сул, наиболее пострадавшего от стихийного бедствия, погибли не менее 55 человек, а связь еще как минимум семи смертей с ЧП расследуется. Не менее 74 человек числятся пропавшими без вести. Около 25 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. А без доступа к электроэнергии и водоснабжению остались полмиллиона человек. Как отмечает агентство Associated Press (AP), это уже четвертое наводнение в регионе за последний год. В результате предыдущих в 2023 году погибли в общей сложности 75 человек. Нынешнее же наводнение побило рекорд 1941 года, а в некоторых районах зафиксировали самый высокий уровень воды за всю историю наблюдений. «Медуза» показывает последствия стихии в пострадавших городах.