Сильные дожди на юге Бразилии вызвали крупнейшее за последние 80 лет наводнение. По данным властей штата Риу-Гранди-ду-Сул, наиболее пострадавшего от стихийного бедствия, погибли не менее 55 человек, а связь еще как минимум семи смертей с ЧП расследуется. Не менее 74 человек числятся пропавшими без вести. Около 25 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. А без доступа к электроэнергии и водоснабжению остались полмиллиона человек. Как отмечает агентство Associated Press (AP), это уже четвертое наводнение в регионе за последний год. В результате предыдущих в 2023 году погибли в общей сложности 75 человек. Нынешнее же наводнение побило рекорд 1941 года, а в некоторых районах зафиксировали самый высокий уровень воды за всю историю наблюдений. «Медуза» показывает последствия стихии в пострадавших городах.

Вид сверху на затопленные районы в муниципалитете Каноасе, входящем в состав агломерации столицы Риу-Гранди-ду-Сул — города Порту-Алегри, 4 мая Isaac Fontana / EPA / Scanpix / LETA

Жители Каноаса рядом со своим затопленным домом в ожидании эвакуации на вертолете экстренных служб, 4 мая Isaac Fontana / EPA / Scanpix / LETA

Фото, сделанное с дрона, показывает последствия наводнения в муниципалитете Лажеаду 3 мая. Реплики знаменитой нью-йоркской статуи Свободы в Бразилии установлены перед магазинами сети Havan — в кадр попала как раз одна из них Jeff Botega / Agencia RBS / Reuters / Scanpix / LETA

Затопленная автомобильная дорога в местечке Прайя-де-Пакета, также примыкающем к агломерации Порту-Алегри, 3 мая. В этом месте из берегов вышла река Жакуи Isaac Fontana / EPA / Scanpix / LETA

От наводнения сильно пострадал и самый центр Порту-Алегри. На фото, сделанном 4 мая, обезлюдевшие кварталы после проведения массовой эвакуации местных жителей Renan Mattos / Reuters / Scanpix / LETA

Еще один кадр от 4 мая из Порту-Алегри. В столице штата из берегов также вышла река Гуаиба Ramiro Sanches / Getty Images

На этом фото от 4 мая видно затопленное здание Художественного музея штата Риу-Гранди-ду-Сул — одной из главных архитектурных достопримечательностей Порту-Алегри и места хранения крупной коллекции произведений бразильских художников Matheus Piccini / Getty Images

Еще одна затопленная достопримечательность Порту-Алегри — Дом культуры имени Марио Кинтаны. Это место, изначально построенное как отель, стало важной точкой проведения выставок, кинопоказов и других культурных мероприятий. Оно носит имя известного бразильского поэта XX века. 4 мая Matheus Piccini / Getty Images

Вид на затопленные улицы исторического центра Порту-Алегри, 4 мая Anselmo Cunha / AFP / Scanpix / LETA Житель Каноаса спасает от наводнения кошку, 4 мая Carlos Macedo / AP / Scanpix / LETA

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Бразилии помогает эвакуироваться жительнице Каноаса, 4 мая Carlos Macedo / AP / Scanpix / LETA Жители Порту-Алегри плывут на лодке по затопленному центру столицы штата, 4 мая Matheus Piccini / Getty Images

Автомобили, пострадавшие от наводнения в муниципалитете Энкантаду, 3 мая Diego Vara / Reuters / Scanpix / LETA

Лошади, окруженные водой разлившейся реки Жакуи, в Прайя-де-Пакета, 3 мая Isaac Fontana / EPA / Scanpix / LETA

«Медуза»