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Небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет. Всему виной — пыль, принесенная ветром из Северной Африки Фотографии
Источник: Meduza
новости
Небо над Афинами окрасилось в оранжевый цвет. Всему виной — пыль, принесенная ветром из Северной Африки Фотографии
Источник: Meduza
В Афинах небо 23 апреля приобрело оранжевый оттенок из-за пыли, занесенной ветром из Северной Африки. Власти рекомендовали жителям города избегать длительного пребывания на открытом воздухе, так как такая пыль содержит вредные твердые частицы, провоцирующие увеличение аллергических реакций или обострение респираторных заболеваний. Ожидается, что пыль рассеется 25 апреля, когда сменится направление ветра. Для Афин появление облаков пыли из Африки в небе — частое явление, наблюдаемое несколько раз в год.