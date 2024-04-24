В Афинах небо 23 апреля приобрело оранжевый оттенок из-за пыли, занесенной ветром из Северной Африки. Власти рекомендовали жителям города избегать длительного пребывания на открытом воздухе, так как такая пыль содержит вредные твердые частицы, провоцирующие увеличение аллергических реакций или обострение респираторных заболеваний. Ожидается, что пыль рассеется 25 апреля, когда сменится направление ветра. Для Афин появление облаков пыли из Африки в небе — частое явление, наблюдаемое несколько раз в год.

Angelos Tzortzinis / AFP / Scanpix / LETA

George Vitsras / EPA / Scanpix / LETA

George Vitsras / EPA / Scanpix / LETA

Marios Lolos / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

George Vitsras / EPA / Scanpix / LETA