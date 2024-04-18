World Press Photo — самая престижная ежегодная премия для фотожурналистов. 18 апреля стали известны имена обладателей премии за 2023 год. Лауреатов в четырех категориях отобрали среди победителей . «Медуза» публикует снимки, получившие премию.

Фотография года. Мохаммед Салем

Жительница сектора Газа 36-летняя Инас абу Маамар держит тело погибшей племянницы. Пятилетняя Сали, ее мать и сестра погибли во время авиаудара, нанесенного Израилем по Хан-Юнису. Снимок был сделан 17 октября 2023 года в первые дни операции в секторе Газа, которую Израиль начал после нападения террористов ХАМАС. «Это мощный и печальный момент, который дал более широкое понимание того, что происходило в секторе Газа», — говорит палестинский фотограф Мохаммед Салем, который незадолго до того, как сделать этот снимок, стал отцом.

Mohammed Salem / Reuters

Фотоистория года. Ли-Анн Олвадж

Дада Пол живет на острове Мадагаскар, он работал водителем. 11 лет назад его родные начали замечать, что его поведение изменилось. Члены семьи решили, что он «свихнулся» или злоупотребляет алкоголем, и лишь дочь Фара, когда отец, встречая ее с работы, не смог вспомнить дорогу домой, поняла, что дело в чем-то другом. У Дада Пола деменция — состояние, из-за которого человек может подвергаться стигматизации, дискриминации и жестокому обращению. Его повседневную жизнь с дочерью и внучкой, которые заботятся о нем, сняла фотограф из ЮАР Ли-Анн Олвадж. «Эта фотоистория рассматривает универсальную проблему со здоровьем через призму семьи и заботы. Подборка составлена с теплотой и нежностью, напоминая зрителям о любви и близости, необходимых во время войны и агрессии по всему миру», — отметило жюри премии.

Lee-Ann Olwage для GEO

Lee-Ann Olwage для GEO

Lee-Ann Olwage для GEO

Долгосрочный проект. Алехандро Сегарра

Над проектом о миграции из стран Южной Америки фотограф из Венесуэлы Алехандро Сегарра работал с 2018 года. На отмеченных премиями снимках показано, как мигранты пытаются попасть на территорию Мексики и далее в Соединенные Штаты. Мексика еще недавно охотно предоставляла убежище, но в последние годы резко ужесточила миграционную политику. В 2017 году Сегарра сам прошел путь мигранта.

Мигранты пытаются перебраться через границу Мексики и США в Сьюдад-Хуаресе. 1 апреля 2021 года Alejandro Cegarra, The New York Times / Bloomberg

Караван мигрантов, направляющийся в США, переходит реку Сучьяте на границе Гватемалы и Мексики. В 2019 году власти Мексики дали гуманитарные визы участникам такого каравана, но с 2020 года мексиканская полиция объявила, что будет разгонять подобные группы мигрантов. Из-за этого люди вынуждены пересекать границу не по мосту, а прямо по реке. 20 января 2023 года Alejandro Cegarra, The New York Times / Bloomberg

Мигранты и беженцы, у которых нет денег, чтобы оплатить услуги посредников, зачастую пытаются добраться до США на грузовых поездах. Это крайне опасный способ — сотни людей, выбравших такой путь, погибли или покалечились, упав с поезда. 8 октября 2023 года Alejandro Cegarra, The New York Times / Bloomberg Соискатели убежища ожидают решения у здания Мексиканской комиссии по помощи беженцам (COMAR). Они просят дать им гуманитарную визу или разрешить проследовать по территории страны до границы с США. 18 июня 2019 года Alejandro Cegarra, The New York Times / Bloomberg

Карлос Мендоса из Венесуэлы пересекает Рио-Гранде — реку, разделяющую Мексику и США. 7 октября 2023 года Alejandro Cegarra, The New York Times / Bloomberg

Открытый формат. Юлия Кочетова

В категорию «Открытый формат» премии World Press Photo включены проекты, основу которых составляют фотографии, которые авторы могут сочетать с другими визуальными средствами (видео, коллажи, рисунки), аудиозаписями или текстами. В 2023 году награду в этой номинации получил проект Юлии Кочетовой из Украины «War Is Personal» («Война — это личное»). «Я бы хотела, чтобы этих фотографий никогда не существовало», — пишет Кочетова на странице своего проекта, подчеркивая, что чрезвычайно важно «помнить о боли, потерях, ужасе, надежде и победе жизни».

Так выглядит проект «War Is Personal»

Julia Kochetova

Julia Kochetova

Julia Kochetova

Julia Kochetova

Победители World Press Photo 2022 года

Главная фотография года — из мариупольского роддома, который разбомбила российская армия Этот снимок сделал Евгений Малолетка. Он получил самую престижную премию World Press Photo

Победители World Press Photo 2022 года

Главная фотография года — из мариупольского роддома, который разбомбила российская армия Этот снимок сделал Евгений Малолетка. Он получил самую престижную премию World Press Photo