Следственный комитет расследует дело об убийствах и похищениях людей, совершенных более 20 лет назад в Белгородской области участниками организованной преступной группировки, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, группировка была создана в конце 1980-х годов в Губкинском районе Белгородской области «неустановленным лицом». С 1997 по 2017 годы ее участники совершали заказные убийства и похищали людей «с целью обогащения». По данным источников «Коммерсанта», речь идет о «нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений».

В деле три фигуранта — предприниматель Степан Морозов, военнослужащий Игорь Селютин и священник РПЦ Станислав Дементеев. Их следствие называет участниками преступной группировки. Один из предполагаемых лидеров ОПГ, по данным «Коммерсанта», пошел воевать в Украину добровольцем и погиб.

Морозов, Селютин и Дементеев находятся под стражей. В постановлении о продлении ареста, доступном на сайте суда, говорится, что уголовное дело было возбуждено в мае 2018 года по статье об убийстве (105 УК). Позже к нему были присоединены дела о похищении (126 УК) и вымогательстве (163 УК). Морозова и Дементеева, как следует из постановления, задержали 19 июля 2023 года. Селютина, который был объявлен в розыск, задержали 20 августа.

Подробности дела в постановлении не раскрываются, но там говорится, что следствию необходимо допросить не менее 20 свидетелей, провести очную ставку, а также получить ряд заключений. «Коммерсант» деталей также не приводит, отмечая только, что как минимум две предполагаемые жертвы ОПГ до сих пор не найдены, а среди потерпевших от вымогательства, оставшихся в живых, есть женщина и гражданин Абхазии.

По данным «Коммерсанта», который ссылается на материалы дела, Станислав Дементеев получил при крещении имя Евстафий и служил в Губкинской епархии РПЦ. Там изданию рассказали, что он временно совершал богослужения и требы в приходе храма Всех Святых, в земле Российской просиявших. Этот храм находится в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области. Ранее Дементеев был клириком Северобайкальской епархии в Бурятии.

Игорь Селютин, как заявила его защита, в начале полномасштабного вторжения России в Украину пошел на фронт добровольцем и служил в бригаде «Пятнашка», которая воюет в Донбассе уже много лет. Защита утверждает, что он был снайпером в стрелковом взводе и «многократно награждался почетными грамотами и благодарностями за образцовое исполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и успехи, достигнутые в ходе ». Также, как пишет «Коммерсант», Селютин участвовал в операции 2008 года в Кодорском ущелье и был награжден медалью Минобороны Абхазии «За освобождение Кодора». Защита настаивает, что Селютин не преступник, а «ответственный гражданин, исполняющий свой долг перед Родиной».

Суд, тем не менее, оставил всех троих под арестом. В обосновании говорится, что они, «обладая обширными преступными связями в криминальной среде», могут скрыться от предварительного следствия — в том числе на территории Украины.

Фото на обложке: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»