Камера следственного изолятора в Херсоне, предположительно, использовавшаяся российскими военными для пыток местных жителей. 16 ноября 2022 года Chris McGrath / Getty Images

Гражданин Украины подал иск в суд Аргентины, обвинив российских военных в незаконном лишении свободы и пытках. Об этом пишет агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с судебными документами.

Жалоба объемом около 70 страниц, поступившая 15 апреля в Федеральный суд Буэнос-Айреса, была подготовлена юристами пострадавшего и украинской неправительственной организацией The Reckoning Project.

Если аргентинский суд примет жалобу к рассмотрению, она станет первым делом о военных преступлениях России в Украине, возбужденным за пределами Европы и США, отмечает агентство.

Журналисты не раскрывают личность заявителя из опасений за его семью, которая все еще находится в оккупированных российскими войсками регионах Украины.

В исковом заявлении мужчина утверждает, что во второй половине 2022 года находился в одной из тюрем, организованных российскими военными на юге Украины. Его содержали в камере площадью в десять квадратных метров, в которой вместе с ним находились еще от 12 до 20 других заключенных.

Пострадавший заявил, что его пытали электрическим током, прикрепляя кабели к уху и пальцу. В иске он перечисляет причастных к пыткам: один человек идентифицирован по имени и фамилии, двое других опознаны по позывным или военным знакам, имена других не известны.

«Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Применяли электрошок… Было невероятно больно, я потерял сознание. Мне повезло, что я выжил. Многие люди все еще там», — рассказал он Reuters. Агентство отмечает, что не может независимо проверить и подтвердить его показания. В жалобе также приводятся свидетельства о пытках от других бывших заключенных этой тюрьмы.

Главный юридический советник по этому делу Ибрагим Олаби рассказал агентству, что мужчину допрашивали и пытали в течение примерно 20 дней. В конце концов его отпустили без предъявления обвинений, после чего ему удалось перебраться на подконтрольную Украине территорию.

Подача жалобы в суд Аргентины стала возможной благодаря механизму универсальной юрисдикции. Он позволяет государствам расследовать и преследовать лиц, подозреваемых в совершении международных преступлений (геноцид, преступления против человечности, военные преступления, пытки и насильственные исчезновения), независимо от места их совершения и гражданства подозреваемого или жертвы.

«Сегодняшнее исковое заявление является важным историческим шагом. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь аргентинским судебным органам в поиске истины и справедливости», — заявил журналистам начальник управления по расследованию военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов.

По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения прокуратура Украины зарегистрировала уже более 126 тысяч дел о военных преступлениях. Это создало «беспрецедентный вызов для украинской системы правосудия», поэтому использование универсальной юрисдикции будет иметь решающее значение для Украины, отметил прокурор.

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