Джеймс и Дженнифер Крамбли в суде округа Окленд в штате Мичиган. 9 апреля 2024 года Bill Pugliano / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Суд округа Окленд в штате Мичиган приговорил к тюремным срокам родителей Итана Крамбли, устроившего стрельбу в школе города Оксфорд 30 ноября 2021 года. Они проведут в заключении не менее 10 лет с учетом времени, которое они провели под арестом. Потом они смогут подать прошение об условно-досрочном освобождении. Если специальная комиссия им откажет, тюремный срок составит 15 лет.

Это может стать прецедентным решением, которое расширит представление о том, кто может быть привлечен к ответственности по делам о массовых убийствах, пишут американские журналисты. До сих пор родителей детей, устраивавших шутинги, не приговаривали к тюремным срокам.

Родителей Итана Крамбли зовут Джеймс и Дженнифер Крамбли. Присяжные признали их виновными по статье о непредумышленном убийстве.

Итан Крамбли 30 ноября 2021 года убил четырех учеников и ранил еще семерых, в том числе учителя. Итана задержали немедленно, а его родителей — спустя три дня. В декабре 2023 года Итана приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Обвинение утверждает, что Джеймс и Дженнифер Крамбли пытались скрыться от правосудия. Их задержали примерно в 60 километрах от дома. При себе у них было шесть тысяч долларов наличными, четыре телефона и одежда. Их адвокаты настаивали, что Крамбли уехали из Оксфорда ради собственной безопасности и собирались добровольно сдаться полиции.

Дела Джеймса и Дженнифер рассматривали по отдельности. В феврале 2024 года присяжные признали виновной мать подростка, а в марте — отца. По версии обвинения, родители проявили «крайнюю халатность», поскольку за несколько дней до массового убийства они купили своему на тот момент 15-летнему сыну пистолет и проигнорировали все «тревожные признаки» ухудшения его психического состояния.

Сам Итан, как следует из представленных стороной обвинения записей в его дневнике, хотел получить психологическую помощь: «Я не получаю никакой помощи в решении моих ментальных проблем, это вынуждает меня расстрелять школу».

Итан писал другу, что рассказывал о своих проблемах родителям. В частности, он говорил им, что «слышит голоса». Он даже просил отца отвезти его к врачу, но тот, по словам подростка, «просто дал ему несколько таблеток» и сказал «смириться с этим».

В дневнике, большая часть записей в котором была посвящена подготовке нападения, Итан писал, что пытал и убивал птенцов. При этом он, по всей видимости, все же надеялся, что кто-нибудь обратит внимание на его состояние. Для этого он однажды принес в школу банку с головой птенца и оставил ее в туалете.

«Все, что нужно сделать одному из моих учителей, — это вызвать меня в офис. Я расскажу им о птичьей голове и смогу получить помощь», — писал в своем дневнике Крамбли. Fox 2 Detroit отмечает, что он также допускал, что может рассказать о своих планах нападения.

Всего один звонок. Это спасет много жизней. Зло полностью овладело мной. Раньше мне это нравилось, но теперь я не хочу быть злым. Я хочу помощи, но мои родители меня не слушают, поэтому я не могу получить никакой помощи.

Однако Итан так и не рассказал о своих планах, хотя перед стрельбой руководство школы как минимум дважды связывалось с его родителями. В частности, 29 ноября один из учителей заметил, что Итан ищет в интернете, где можно приобрести патроны. Сотрудники школы сообщили об этом его матери, однако она проигнорировала предупреждение. Более того, Дженнифер написала тогда сыну: «Ха-ха, я не злюсь на тебя. Тебе нужно научиться действовать так, чтобы тебя не поймали».

Непосредственно в день стрельбы родителей Итана вызвали в школу, где педагоги показали им листок с заданием по математике, на котором подросток написал «моя жизнь бесполезна», «кровь везде» и «мысли не останавливаются, помогите мне». На листке также были нарисованы пистолет, пуля и раненый человек. Руководство школы просило семью забрать подростка домой и срочно найти ему психолога, однако Крамбли отказались. Ни педагоги, ни родители тогда не проверили его рюкзак, в котором лежало оружие. Вскоре после этого Итан открыл стрельбу.

В суде родители погибших школьников возложили ответственность за произошедшее на родителей Итана. «Эту трагедию можно было полностью предотвратить. Если бы они что-нибудь сделали, ваша честь, что угодно, чтобы изменить ход событий 30 ноября, то наши четыре ангела были бы сегодня здесь», — сказала Джилл Соав, мать погибшего 17-летнего Джастина Шиллинга.

Отец школьника Крейг Шиллинг добавил, что не может смириться с тем фактом, что «этой трагедии можно было полностью избежать». «Кровь наших детей на ваших руках», — добавил он.

«Когда ваш сын слышал голоса и просил о помощи, я забирала Мэдисон с занятий. Когда вы покупали своему сыну пистолет, не удосужившись держать оружие запертым, я помогала своей дочери писать сочинение. Когда вы поняли, что оружие пропало, вы позвонили в полицию. Я же обзванивала все больницы, описывая ее [дочери] внешность. Когда вы написали „Итан, не делай это“, я писала Мэдисон: „Я люблю тебя, пожалуйста, позвони маме“. Вы решили, что воспитание детей не является для вас приоритетом, и из-за этого я потеряла свою дочь», — сказала Николь Босолей, мать 17-летней Мэдисон Болдуин.

Перед вынесением приговора Джеймс и Дженнифер Крамбли выразили соболезнования семьям погибших. «Мы больше всего боимся потерять своих детей. Потерять ребенка — это невообразимо. Я хочу, чтобы семьи знали, что мне искренне жаль», — сказал Джеймс.

Прокурор Карен Макдональд после вынесения приговора заявила журналистам, что очень «разочарована» тем, что родители Итана не выразили никакого раскаяния. «Мы не оспариваем тот факт, что они сожалеют, но это не то, что важно для жертв преступлений. Больше всего им было нужно услышать раскаяние, которое означало бы признание своей вины и какое-то примирение, но этого не произошло», — сказала Карен Макдональд.

Дело Итана Крамбли

Суд в Мичигане приговорил 17-летнего подростка к пожизненному заключению. В 2021 году он устроил стрельбу в школе А перед этим попросил о помощи — из-за того, что его мысли «не останавливались»

Дело Итана Крамбли

Суд в Мичигане приговорил 17-летнего подростка к пожизненному заключению. В 2021 году он устроил стрельбу в школе А перед этим попросил о помощи — из-за того, что его мысли «не останавливались»