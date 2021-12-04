В США задержали родителей 15-летнего подростка, устроившего стрельбу в своей школе. Их обвиняют в непредумышленном убийстве

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В Детройте задержали Джеймса и Дженнифер Крамбли — родителей 15-летнего Итана Крамбли, устроившего стрельбу в своей школе. Об этом сообщает NBC News.

Стрельба произошла в школе города Оксфорд в штате Мичиган 30 ноября. В результате погибли четыре человека и еще семь получили ранения. Итан Крамбли был задержан на месте преступления.

3 декабря родителям подростка предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, пишет CNN. Их задержали в Детройте, который находится примерно в 60 километрах от Оксфорда. Обвинение считает, что они хотели скрыться. Защита настаивает, что они уехали из Оксфорда ради собственной безопасности и планировали добровольно сдаться полиции.

Обвинение заявило, что 26 ноября Джеймс Крамбли купил сыну оружие. 29 ноября один из учителей в школе застал Итана Крамбли за поиском патронов в интернете и сообщил об этом его матери. Дженнифер Крамбли проигнорировала сообщение, а позже в тот же день написала сыну «Ха-ха, я не злюсь на тебя. Тебе нужно научиться действовать так, чтобы тебя не поймали».

Кроме того, 30 ноября сотрудники школы обратили внимание на рисунок Итана, где был изображен автомат, пуля и раненый человек, а также были надписи «Мысли не останавливаются, помогите мне», «Моя жизнь бесполезна», «Мир мертв». Родителей подростка вызвали в школу, но они отказались забрать его домой. Позже в тот день Итан открыл стрельбу в школе.

Джеймс и Дженнифер Крамбли не признали свою вину в причастности к преступлению сына. Их отправили под арест.

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