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Полное солнечное затмение. Посмотрите на него — и на то, как за ним следили люди Фотографии
Источник: Meduza
В понедельник, 8 апреля, произошло полное солнечное затмение. Его могли увидеть жители Мексики, 15 штатов США и Канады, а также некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. По оценкам специалистов, свидетелями полного затмения в общей сложности могли стать более 30 миллионов человек, что в три раза больше, чем, например, в 2017 году. В этот раз полная фаза затмения продлилась четыре минуты и 28 секунд.