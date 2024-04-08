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Полное солнечное затмение. Посмотрите на него — и на то, как за ним следили люди Фотографии

Источник: Meduza

В понедельник, 8 апреля, произошло полное солнечное затмение. Его могли увидеть жители Мексики, 15 штатов США и Канады, а также некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. По оценкам специалистов, свидетелями полного затмения в общей сложности могли стать более 30 миллионов человек, что в три раза больше, чем, например, в 2017 году. В этот раз полная фаза затмения продлилась четыре минуты и 28 секунд.

Дорожный биллборд с надписью «Солнечное затмение сегодня» в городе Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк
Adam Gray / Getty Images
Смотровая площадка в районе Хадсон-Ярдс в Нью-Йорке
Eduardo Munoz / Reuters / Scanpix / LETA
Ждущий затмения наблюдатель в Центре студенческой деятельности в городе Игл-Пасс, штат Техас
Jon Shapley / Houston Chronicle / AP / Scanpix / LETA
В Онтарио в Канаде 309 человек собрались, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса как самая большая группа людей, одетых в костюмы солнца
Jenna Zucker / Reuters / Scanpix / LETA
Пассажиры в самолете Delta Airlines, Остин, штат Техас. Авиакомпания запустила два специальных рейса, которые все четыре минуты затмения следуют в тени от Луны.
Leonardo Benassatto / Reuters / Scanpix / LETA
Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA
Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA
Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA
Полное солнечное затмение в Масатлане, Мексика
Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA
Торреон, штат Коауила, Мексика
Daniel Becerril / Reuters/ Scanpix / LETA
В Масатлане, Мексика, люди смотрят на затмение с включенными мобильными телефонами в руках
Fernando Llano / AP / Scanpix / LETA
Люди смотрят на затмение в Масатлане, Мексика
Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA