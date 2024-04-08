В понедельник, 8 апреля, произошло полное солнечное затмение. Его могли увидеть жители Мексики, 15 штатов США и Канады, а также некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. По оценкам специалистов, свидетелями полного затмения в общей сложности могли стать более 30 миллионов человек, что в три раза больше, чем, например, в 2017 году. В этот раз полная фаза затмения продлилась четыре минуты и 28 секунд.

Дорожный биллборд с надписью «Солнечное затмение сегодня» в городе Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк Adam Gray / Getty Images

Смотровая площадка в районе Хадсон-Ярдс в Нью-Йорке Eduardo Munoz / Reuters / Scanpix / LETA

Ждущий затмения наблюдатель в Центре студенческой деятельности в городе Игл-Пасс, штат Техас Jon Shapley / Houston Chronicle / AP / Scanpix / LETA

В Онтарио в Канаде 309 человек собрались, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса как самая большая группа людей, одетых в костюмы солнца Jenna Zucker / Reuters / Scanpix / LETA

Пассажиры в самолете Delta Airlines, Остин, штат Техас. Авиакомпания запустила два специальных рейса, которые все четыре минуты затмения следуют в тени от Луны. Leonardo Benassatto / Reuters / Scanpix / LETA

Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA

Полное солнечное затмение в Масатлане, Мексика Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA

Торреон, штат Коауила, Мексика Daniel Becerril / Reuters/ Scanpix / LETA

В Масатлане, Мексика, люди смотрят на затмение с включенными мобильными телефонами в руках Fernando Llano / AP / Scanpix / LETA

Люди смотрят на затмение в Масатлане, Мексика Henry Romero / Reuters / Scanpix / LETA