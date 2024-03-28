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Полиция Магаданской области задержала 75-летнего жителя поселка Ола, подозреваемого в публичном оправдании терроризма, сообщает региональное управление МВД. Пенсионера задержали полицейские и сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБР.

По данным полиции, мужчина, личность которого не раскрывается, «разместил в тематической группе в мессенджере сообщение, одобряющее совершенный террористический акт». Представитель пресс-службы УМВД по Магаданской области уточнил РИА Новости, что речь идет о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

На видео, снятом в полиции, задержанный мужчина заявил, что «совершил глупость», сожалеет о сказанном и раскаивается. По его словам, он написал в комментарии к ролику, что «надо было больше мочить дармоедов». Так он назвал посетителей «Крокуса». В отношении жителя Магаданской области возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма, максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

После теракта в «Крокусе» в разных регионах России задержали несколько человек из-за комментариев о нападении террористов. В Башкортостане задержали блогера Рустама Абсалямова, которого подозревают в оправдании терроризма из-за стрима о теракте в «Крокусе». В ходе трансляции, как сообщает «Осторожно, новости», блогер призывал «взорвать Москву».

В Петербурге обвинения в оправдании терроризма предъявили 26-летнему гражданину Таджикистана, который публиковал комментарии под новостями о теракте в «Крокусе».

В Липецкой области задержали мать участника , которая в стриме сравнивала погибших в «Крокусе» с погибшими при обстрелах Белгорода. Полиция проводит проверку.

В Нижнем Новгороде полиция составила административный протокол в отношении родителей 15-летней школьницы, которая заявила на видео, что из-за теракта в «Крокусе» ей не пришлось ехать в Москву, а значит, ей «можно продолжать бухать».

В Петербурге 27 марта по обвинению в оправдании терроризма арестовали декоратора Николая Конашенка, который написал в фейсбуке: «Почему Крокус, а не Кремль?» Конашенок — муж бывшего генерального директора проекта «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, которая уволилась после его комментариев о теракте.

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