«Голос мой услышь» Баста, «Любэ», Macan, Полина Гагарина выпустили сборник песен Муслима Магомаева — в поддержку пострадавших от теракта в «Крокусе»
Российские музыканты записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева. Сборник из 13 композиций доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.
В записи диска участвовали Баста, «Три дня дождя», Владимир Пресняков («Луч солнца золотого»), Macan («Рапсодия любви»), Полина Гагарина («Журавли»), Стас Михайлов («Надежда»), «Любэ», Ваня Дмитриенко («Песня о далекой Родине»), Эмин Агаларов («Ноктюрн»).
В прологе к альбому режиссер Федор Бондарчук читает стихотворение:
День сменяет ночь,
И завтра снова будет солнце,
Но внутри пронизывающая пустота.
Так много сильных эмоций,
Что от бессилия сковывает мерзлота.
Так хочется чем-то помочь, быть полезным,
Не знаешь, как место себе найти.
Как журавли, пролетим и исчезнем,
А завтра снова начнет все цвести.
Время уносит в далекие бездны,
Но мы будем память хранить навек.
Мы будем как у Магомаева в песне:
Журавль свободен, скорбит человек.
Как заявили в пресс-службе «VK музыки», которая выступила организатором записи сборника, все доходы от стриминга будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который носит имя Муслима Магомаева.
В «Крокусе» находился музей Магомаева. Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, рассказывал, что музей уцелел при пожаре, который устроили террористы.
Согласно последним официальным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека и еще 360 пострадали.