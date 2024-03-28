Российские музыканты записали альбом «Голос мой услышь» с песнями Муслима Магомаева. Сборник из 13 композиций доступен для прослушивания на всех стриминговых платформах.

В записи диска участвовали Баста, «Три дня дождя», Владимир Пресняков («Луч солнца золотого»), Macan («Рапсодия любви»), Полина Гагарина («Журавли»), Стас Михайлов («Надежда»), «Любэ», Ваня Дмитриенко («Песня о далекой Родине»), Эмин Агаларов («Ноктюрн»).

В прологе к альбому режиссер Федор Бондарчук читает стихотворение:

День сменяет ночь,

И завтра снова будет солнце,

Но внутри пронизывающая пустота.

Так много сильных эмоций,

Что от бессилия сковывает мерзлота.

Так хочется чем-то помочь, быть полезным,

Не знаешь, как место себе найти.

Как журавли, пролетим и исчезнем,

А завтра снова начнет все цвести.

Время уносит в далекие бездны,

Но мы будем память хранить навек.

Мы будем как у Магомаева в песне:

Журавль свободен, скорбит человек.

Как заявили в пресс-службе «VK музыки», которая выступила организатором записи сборника, все доходы от стриминга будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который носит имя Муслима Магомаева.

В «Крокусе» находился музей Магомаева. Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, рассказывал, что музей уцелел при пожаре, который устроили террористы.

Согласно последним официальным данным, в результате теракта в «Крокусе» погибли 143 человека и еще 360 пострадали.

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