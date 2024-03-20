В школах и колледжах по всей России провели викторину с просмотром интервью Путина Такеру Карлсону «Ребята сразу могли определить правильность своих ответов по видео»

МКОУ СОШ № 3 Нижние Серги

С 11 марта школы, колледжи и лицеи по всей России начали проводить пилотный внеклассный урок под названием «От Руси к России», на котором детям показали интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в рамках «интеллектуальной игры».

На проведение этих уроков обратил внимание проект «Не норма», который собирает информацию об учебных заведениях, занимающихся военной пропагандой. Авторы телеграм-канала пишут, что для школьников проводили викторину, в ходе которой им предлагали посмотреть фрагменты интервью Путина, а затем ответить на вопросы, касающиеся причин начала войны в Украине, Минских соглашений, санкций США и других смежных тем.

«Медуза» нашла отчеты о таких внеклассных уроках на страницах школ, лицеев и колледжей в Чувашии, Башкортостане, Московской, Ростовской, Новосибирской областях, Алтайском крае, на Чукотке — и во многих других регионах.

В некоторых областях викторину «От Руси к России» проводили только для старшеклассников. В других — и для младших школьников: например, в селе Татар-Улканово Туймазинского района Башкортостана интервью Путина Такеру Карлсону показали второклассникам, а в селе Андреево-Мелентьево Ростовской области — всем от первого до 11-го класса.

МАОУ СОШ в Татар-Улканово

Среди вопросов, на которые отвечали школьники:

Что такое воссоединение?

Что объединяет народы России и Украины?

Какой вариант ответа нельзя было отнести к слову «украинец» в XIII веке?

В качестве вариантов ответа на последний вопрос — «пограничный стражник», «живущий у края», «житель приграничной земли», «житель страны Украина».

Также учащихся просили выбрать из списка стран ближнего зарубежья те, «в которых произошли так называемые „цветные революции“». В вариантах ответа перечисляются Узбекистан, Украина, Азербайджан, Грузия, Латвия и Киргизия (именно так, не Кыргызстан).

В большинстве отчетов во «ВКонтакте» фотографии проведенной викторины сопровождаются одинаковым текстом: «Это было и интересное, и познавательное занятие. Также ребята с энтузиазмом обсуждали вопросы, которые они сами бы задали президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину», — говорится в постах.

В Саратовской области рассказали, что игра состояла из 11 раундов, в ходе которых школьники отвечали на вопросы о «различных исторических событиях, личностях и культурных явлениях, связанных с формированием государства Россия». «Ребята сразу могли определить правильность своих ответов по видео из интервью президента и американского журналиста», — говорится в посте.

В конце занятия школьникам предлагали обсудить вопросы, которые они сами задали бы Владимиру Путину. В одной из школ Вологодской области привели примеры вопросов, сформулированных школьниками: «Когда закончится война?», «Как вы относитесь к бездомным животным?», «Трудно ли управлять страной?» и «Тяжело ли быть президентом?». Вопрос про бездомных животных учащиеся отправили президенту.

что спросил (и не спросил) такер карлсон у путина

Такер Карлсон обещал задать Путину острые вопросы. В итоге он ни разу не упомянул Бучу, Мариуполь и Навального Зато Путин с удовольствием повторил все то же самое, что он говорит всегда. Пересказываем их разговор

что спросил (и не спросил) такер карлсон у путина

Такер Карлсон обещал задать Путину острые вопросы. В итоге он ни разу не упомянул Бучу, Мариуполь и Навального Зато Путин с удовольствием повторил все то же самое, что он говорит всегда. Пересказываем их разговор