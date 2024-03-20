В Новосибирске задержан актер из «Слова пацана» Никита Кологривый. Он подрался в ресторане и укусил официантку

Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Полиция Новосибирска задержала актера Никиту Кологривого, на которого написали заявление из-за дебоша в ресторане. Об этом сообщает НГС, ведущий онлайн-трансляцию от отдела МВД «Центральный», куда доставили актера. Издание предполагает, что актера могут оставить в изоляторе временного содержания на ночь, а 21 марта избрать меру пресечения, но эта информация не подтверждена.

В областном управлении МВД сообщили РИА Новости, что проводят проверку по заявлению, поданному в отношении Кологривого. По данным НГС, проверку проводят по статье о хулиганстве.

Телеграм-канал «Абзац» сообщил накануне, что Кологривый устроил дебош в ресторане в Новосибирске в ночь на 19 марта. Местные СМИ уточняют, что это случилось в кальян-баре Tangiers Lounge на улице Военной. «Абзац» утверждает, что Кологривый приставал к официантке, пытался потрогать ее за грудь и укусил за ногу, а также избил двух мужчин. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором показано, как человек, похожий на Кологривого, пытается ударить несколько человек в кальянной. НГС пишет, что это не охранники заведения, а некие организаторы, сопровождавшие актера.

Менеджер бара Виктор сообщил НГС, что обстоятельства случившегося уточняются. Он отметил, что Кологривый ничего не разрушил в баре, а к нему не применяли физическую силу. От других комментариев представитель бара отказался.

Агент Никиты Кологривого Алла сообщила «Абзацу», что «все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон». По ее словам, «это очередная придуманная и раздутая история».

Никита Кологривый приехал в Новосибирск, чтобы открыть кинофестиваль «Семейные традиции».

Актер Никита Кологривый исполнил роль Кащея в сериале «Слово пацана», который вышел в 2023 году и стал широко популярен в России. Во время предвыборной президентской кампании в России Кологривый пообещал сыграть главную роль в фильме о Владимире Жириновском. Кроме того, в сети активно обсуждали информацию, которая не получила подтверждения, о том, что Кологривый собирается устроить автограф-сессию в день похорон Алексея Навального, а также во время акции «Полдень против Путина» на выборах президента.

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