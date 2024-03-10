Никита Кологривый из «Слова пацана» уже несколько дней убеждает интернет, что не имеет отношения к акции «Полдень против Путина». Пока не убедил

Актер Никита Кологривый (Кащей из «Слова пацана») опубликовал видео, сказав, что на выборах президента России воспользуется электронным голосованием и проголосует за «лидера нашей страны». Имя «лидера» Кологривый не назвал, сказав только, что это человек, которого он уважает. Так актер, по-видимому, пытается остановить волну шуток и мемов в соцсетях, которые приписывали ему намерение устроить автограф-сессию в день похорон Алексея Навального, а потом во время акции на выборах президента.

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29 февраля

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Накануне похорон Алексея Навального в соцсетях распространился скриншот, в котором пользователь спрашивал, действительно ли 1 марта в церкви в московском районе Марьино будет автограф-сессия Кологривого. На самом деле на это время и место было намечено отпевание Алексея Навального.

1 марта

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Утром в день похорон Навального актер опубликовал видео, в котором рассказал, что находится в Сочи, а никакой автограф-сессии не планировалось. По словам Кологривого, против него ведется «проплаченная политика», с помощью которой его пытаются «сбить с тех мест», которые он «заработал честным трудом».

6 марта

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По соцсетям начинают разлетаться сообщения о том, что Кологривый якобы призывает приходить на избирательные участки в 12 часов дня 17 марта — в момент проведения акции «Полдень против Путина», к которой призывает часть российской оппозиции, в том числе сторонники Алексея Навального. Пришедшим от имени актера обещали автограф-сессию.

6 марта вечер

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В ответ на волну постов в соцсетях Кологривый опубликовал в своем телеграм-канале видеоопровержение.

«Говорят опять фейковые СМИ, что 17 марта я призываю какой-то там народ куда-то… Ребятушки, 17 марта я работаю — как и остальные дни марта. Ни на какие выборы никуда никого я не зову. Это фейковая информация, это ложь. <…> Ребятушки, занимайтесь работой и творчеством, не ходите на всякую ерунду. Ходите к своим близким», — говорит актер. Он также призвал «не заниматься хуйней», а прийти на встречу с ним в Новосибирске.

Из этого сообщения не до конца понятно, считает Кологривый «хуйней» и «ерундой» оппозиционную акцию или сами выборы. Сейчас запись в телеграм-канале Кологривого недоступна, но ее успели сохранить журналисты.

Ночь на 7 марта

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Всего через несколько часов Кологривый записал новое видео, в котором обошелся без оценочных суждений и ограничился тем, что попросил «не отзываться на призывы», которые приходят «из других источников». Он назвал фейком сообщения о том, что 17 марта разыграет 100 плакатов с автографами среди тех, кто придет в полдень на избирательные участки.

Но волну сообщений в сети X (ранее твиттер) это не остановило.

Одним Кологривым дело не ограничилось.

9 марта

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Вечером Кологривый опубликовал очередное видео, в котором заявил, что проголосует на выборах за «лидера страны».

Не обращайте внимание на фейки и провокации с привлечением моего имени. С 16 по 19 марта я буду находиться на кинофестивале в Новосибирске. Никаких фан-встреч в Москве с моим участием не будет. 17 марта я исполню свой гражданский долг и проголосую за того человека, которого уважаю — за лидера нашей страны. С помощью новых технологий теперь это можно сделать удаленно с помощью портала mos.ru, чем я и собираюсь воспользоваться

Напомним, что в Кремле планируют объявить о победе Путина на выборах при явке уровне 70–80%, и один из ключевых методов — использование электронного голосования.

Остается неизвестным, кого именно Кологривый называет «лидером страны» и способен ли он остановить волну сообщений об акции «Полдень против Путина» в соцсетях.

Чего хочет добиться Кремль

На президентских выборах — 2024 не будет ни реальных оппозиционеров, ни антивоенных кандидатов. Но Кремль все еще пытается заинтересовать ими россиян Например, с помощью «интриги» о том, кто займет второе место

Чего хочет добиться Кремль

На президентских выборах — 2024 не будет ни реальных оппозиционеров, ни антивоенных кандидатов. Но Кремль все еще пытается заинтересовать ими россиян Например, с помощью «интриги» о том, кто займет второе место

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