Армия обороны Израиля провела рейд в крупнейшей больнице Газы Несколько боевиков убиты, 80 человек задержаны. Все это время в больнице оставались пациенты и медперсонал

AFP / Scanpix / LETA

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля объявила о проведении военной операции в больнице «Аш-Шифа», расположенной в центре города Газа на севере сектора. В заявлении ЦАХАЛ говорилось, что военные начали рейд после получения «конкретной информации» о боевиках ХАМАС, которые перегруппировались в больнице и планировали использовать ее инфраструктуру для проведения террористических атак.

ЦАХАЛ заявил, что военные были проинструктированы о необходимости действовать осторожно, чтобы не причинить вреда пациентам и персоналу и не повредить медицинское оборудование. Кроме того, израильские военные заявили, что гарантируют непрерывную работу больницы даже во время операции. Они заверили, что эвакуация не потребуется, и привлекли носителей арабского языка, чтобы они могли поговорить с пациентами. Однако жителей прилегающих к больнице районов спустя несколько часов призвали покинуть местность и эвакуироваться на юг, в район Аль-Муваси примерно в 30 километрах.

Около 5 часов утра ЦАХАЛ сообщил, что во время операции боевики ХАМАС начали стрелять с территории госпиталя. Израильские военные открыли ответный огонь, были убиты или ранены несколько боевиков. На кадрах, опубликованных израильскими военными, показана стрельба на территории госпиталя.

Все это время персонал и пациенты оставались в госпитале. Палестинский журналист Вадеа Абу аль-Сауд записал видео, в котором он утверждает, что находится в «Аш-Шифе», а госпиталь окружен и находится под обстрелом. «Это может быть моим последним видео», — добавил журналист.

Очевидцы в госпитале сообщали, что видят танки и слышат стрельбу в окрестностях больничного комплекса. Один из свидетелей назвал ситуацию внутри госпиталя «катастрофической» и сообщил, что израильские солдаты зашли внутрь, в госпитале есть убитые и раненые.

По словам работавшего в больнице врача Абдуллы Мохаммеда, которого цитирует CNN, после серии ударов начался пожар в хирургическом корпусе. Здание было «переполнено ранеными». «Там находятся все операционные всех отделений. Все, кто находится в этом здании, перенесли тяжелые операции и не могут сдвинуться с места», — написал Мохаммед.

В Армии обороны Израиля сообщили, что в ходе рейда израильские военные задержали в госпитале более 80 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Их допросили следователи службы безопасности Израиля. Среди задержанных, как утверждают свидетели, был корреспондент катарского телеканала «Аль-Джазира» Исмаил аль-Гуль. По их словам, при задержании его избили.

Накануне рейда ЦАХАЛ предупредил представителей системы здравоохранения ХАМАС, что не позволит боевикам использовать больницы в качестве командных центров, не уточнив, что в «Аш-Шифе» будет проведен рейд.

В подконтрольном ХАМАС министерстве здравоохранения Газы заявили, что в госпитале укрывались около 30 тысяч человек, в числе которых были не только пациенты и персонал, но и беженцы из других районов сектора Газа. В заявлении министерства сообщается о «множестве» убитых и раненых в результате рейда, однако точное число пострадавших неизвестно.

При этом, по словам корреспондентов «Аль-Джазиры», израильские военные через громкоговорители отдавали приказ укрывшимся в больнице эвакуироваться. На кадрах, верифицированных изданием, видно, как десятки палестинцев покидают больницу в начале рейда. В минздраве Газы заявили, что осада больницы угрожает жизни сотен человек, а любой, кто покидает территорию, становится мишенью для «снайперских пуль и квадрокоптера». В ХАМАС рейд в больницу назвали «новым преступлением» Израиля, который якобы наносит удары по больницам, не заботясь о находящихся в них пациентах, медперсонале и перемещенных лицах.

Больница «Аш-Шифа» была захвачена израильскими военными еще в середине ноября 2023 в ходе наземной операции на севере сектора Газа. После того, как комплекс перешел под контроль израильской армии, ЦАХАЛ пустил внутрь западных журналистов и показал им тайники с оружием, а позже сообщил, что под больницей обнаружен вход в туннель, который используют боевики ХАМАС. С тех пор израильская армия последовательно продвигалась на юг сектора. Сейчас единственный город, который она не заняла, — это Рафах на границе с Египтом, куда эвакуировались с севера сотни тысяч жителей.

В ходе операции в «Аш-Шифе» погиб по меньшей мере один израильский солдат. В ЦАХАЛ назвали его имя — это 20-летний Матан Виноградов. Число израильских военных, погибших с начала боевых действий 7 октября 2023 года, достигло 250 человек.

что происходило в крупнейшей больнице газы

ЦАХАЛ показал вход в туннели ХАМАС под больницей «Аш-Шифа» в Газе — и записи с камер наблюдения, на которых видны захваченные заложники

что происходило в крупнейшей больнице газы

ЦАХАЛ показал вход в туннели ХАМАС под больницей «Аш-Шифа» в Газе — и записи с камер наблюдения, на которых видны захваченные заложники