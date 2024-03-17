Весной 2003 года в Багдаде на глазах тысяч ликующих иракцев снесли статую Саддама Хусейна. Так бесславно закончилось его 24-летнее правление Всего за полгода до этого он переизбрался на новый срок, получив 100% голосов

Голова снесенной статуи Саддама Хусейна Patrick Robert / Sygma / Getty Images

Двадцать один год назад — 20 марта 2003 года — США и их союзники начали вторжение в Ирак. Поводом стали разработка химического оружия, которую якобы вел диктатор Саддам Хусейн, и его предполагаемые связи с «Аль-Каедой» (как выяснилось впоследствии, эти обвинения со стороны американских властей были ложными). Менее через месяц войска США захватили Багдад — и режим Саддама пал. Символом этого события для всего мира стали видеокадры, на которых американские военные сносят статую президента в центре Багдада — под одобрительные крики тысяч ликующих иракцев. Тех самых иракцев, которые, как утверждала пропаганда, безоговорочно поддерживают своего лидера: всего за полгода до этого на референдуме о продлении срока своего правления Хусейн набрал 100% голосов. «Медуза» вспоминает, как проходило то голосование — и к чему оно привело.

Саддам Хусейн стал президентом Ирака в 1979 году — хотя на протяжении нескольких лет до этого он по уровню влияния уже фактически был первым человеком в стране, занимая пост руководителя разведслужб правящей партии «Баас».

В стране на тот момент действовала конституция, принятая в 1970 году (она изначально подразумевалась как «временная» и официально была таковой все время правления Саддама). Согласно документу, президентом страны был председатель Совета революционного командования (СРК) — высшего органа власти партии «Баас». Председателя СРК, в соответствии с конституцией, в должности утверждали сами члены совета. Никаких ограничений по сроку пребывания на посту прописано не было.

В 1995 году в Ираке произошел серьезный политический кризис: два зятя президента, Саддам Камель и Хусейн Камель, бежали в Иорданию и выступили с разоблачением планов руководства Ирака по созданию атомной бомбы, а также заявили о намерении возглавить борьбу иракской оппозиции за свержение режима. Саддаму Хусейну срочно потребовалось укрепить власть и показать миру свою легитимность.

В связи с этим Совет революционного командования экстренно принял временную поправку к конституции, которая придавала процедуре утверждения кандидата на президентский пост формальный вид демократичности: председатель СРК отныне становился президентом только при условии поддержки парламента и одобрения на всенародном референдуме. Полномочия президента устанавливались на срок в семь лет.

Референдум состоялся 15 октября 1995 года — всего лишь через месяц с небольшим после принятия поправки. По официальным данным, в нем приняли участие 8,3 миллиона иракцев. Против Саддама было отдано 984 (это не опечатка!) голоса, еще 7874 бюллетеней были признаны недействительными, остальные 99,47% проголосовали за. Такой результат не стал неожиданностью для экспертов — голосование не было полностью тайным (как позже указывали западные исследователи, в частности, голосующих заставляли писать прямо на бюллетенях имена родственников), а в условиях тотального контроля спецслужб высказаться против означало подвергнуть себя смертельной опасности.

Голосование на референдуме в иракском городе Кербела во времена правления Саддама Хусейна Maher Attar / Sygma / Getty Images

Власти были настолько уверены в итоговом успехе, что допустили в страну для освещения голосования 500 иностранных журналистов (разумеется, те могли попасть только на определенные участки). В разговорах с корреспондентами иракцы, в основном, говорили, что поддерживают Саддама, так как он сильный лидер и, несмотря на недавно завершившуюся и международные санкции, смог не допустить развала страны. Также на референдум приехали лояльные иностранные наблюдатели — среди них, в частности, был лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Следующий референдум о продлении полномочий Саддама должен был пройти в 2002 году — по истечении семилетнего срока, как предполагали принятые в 1995 году поправки. На тот момент уже полным ходом шли разговоры о возможном вторжении США в Ирак: администрации Джорджа Буша-младшего после терактов 11 сентября было необходимо показать американцам, что власти способны защитить их, и Хусейн идеально подошел на роль врага. В 2002-м Белый дом на протяжении многих месяцев пытался заручиться международной поддержкой, утверждая, что Саддам связан с «Аль-Каедой», и требуя от Совета безопасности ООН санкционировать военную операцию. Иракские власти на этом фоне стали продвигать идею о том, что жителям страны необходимо «сплотиться вокруг национального лидера».

В итоге референдум состоялся 16 октября 2002 года. По официальным данным, Саддаму удалось превзойти свой и без того впечатляющий результат семилетней давности: на этот раз, согласно заявлению властей, все без исключения 11 445 638 человек, пришедших на избирательные участки, поддержали новый семилетний срок для диктатора. Еще до оглашения официальных результатов в стране был объявлен праздничный день.

На референдум, как и за семь лет до этого, снова пустили иностранных журналистов. Британская газета The Guardian писала, что на улицах Багдада после объявления результатов танцевали люди, многие стреляли в воздух. Иракцы в разговорах с журналистами говорили о единении нации, любви и поддержке Саддама. «Я счастлив. Этот референдум и его стопроцентные результаты показывают, что все иракцы готовы защищать свою страну и своего лидера», — говорил The Guardian один из жителей Багдада. «Это великий день. Мы не удивлены результатами, потому что все иракцы верны своему президенту, которого мы знаем уже 30 лет», — заявлял другой.

Жители Багдада празднуют результаты референдума 2002 года: в честь 100-процентной поддержки Саддама Хусейна мужчина выпускает в воздух очередь из автомата Калашникова Олег Никишин / Getty Images

Власти Ирака тоже не видели ничего удивительного в стопроцентной поддержке Саддама. Заместитель председателя Совета революционного командования Иззат Ибрагим на пресс-конференции по итогам голосования сказал, что в Ираке, за исключением не подконтрольных правительству , «нет оппозиции». «Кто-то, кто не знает иракский народ, не поверит этим процентам, но они реальны. Независимо от того, кажется ли это кому-то [за рубежом] правдоподобным или нет», — заявлял чиновник.

Менее чем через полгода после проведения референдума США все-таки вторглись в Ирак для свержения Саддама — несмотря на то, что добиться поддержки операции Вашингтону не удалось не только в Совбезе ООН, но и у многих влиятельных союзников по НАТО, в том числе Франции и Германии. Уже в апреле американцы захватили Багдад, а в мае под их контролем было создано местное переходное правительство. Режим Саддама официально перестал существовать.

Сам бывший диктатор полгода успешно скрывался от американцев, но в декабре 2003 года его все-таки арестовали — он прятался в подвале деревенского дома неподалеку от родного города Тикрита. Саддама отдали под военный трибунал — специально под этот процесс в Ираке возобновили смертную казнь, которая до этого была приостановлена оккупационной администрацией.

По итогам процесса, продолжавшегося больше года, Саддама признали виновным в геноциде курдов, применении химического оружия, бессудных казнях, политических убийствах и других преступлениях. 30 декабря 2006 года бывший иракский правитель, которого за три года до этого поддержало 100% населения, был казнен. Во многих городах страны, в том числе в Багдаде, люди опять на улицах.

«Медуза»