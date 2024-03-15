Заброшенные аккаунты «ВКонтакте» используют для агитации на выборах На странице умершего 14 лет назад петербуржца призвали голосовать за Путина

Неактивные профили «ВКонтакте» используют для агитации на выборах президента России, основное голосование на которых началось 15 марта. На однотипные посты с призывами участвовать в выборах обратило внимание петербургское издание «Бумага».

Журналисты заметили, что утром 15 марта во «ВКонтакте» стали появляться сотни однотипных постов с хэштегом #Всейсемьей. Все эти публикации содержат призыв участвовать в выборах, а в некоторых случаях и прямой призыв голосовать за Владимира Путина, который переизбирается на пятый срок.

«Бумага» изучила некоторые страницы авторов публикаций. Сколько именно и какие, издание не уточняет. Журналисты пришли к выводу, что во всех рассмотренных случаях профили были неактивны несколько лет. В частности, речь идет о страницах, где последние посты были сделаны 2010−2011 годах. При этом неизвестно, живы ли владельцы этих профилей.

Так, «Бумага» и Sota обнаружили, что для агитации использовали страницу петербуржца Павла Кимеклиса, умершего 14 лет назад. Об этом говорится в последнем посте на странице Павла, который был опубликован в сентябре 2010 года. В нем стоят даты его рождения и смерти: 15 января 1976 года и 23 июля 2010 года. Родственница Кимеклиса подтвердила «Бумаге», что Павел умер в июле 2010 года от инсульта, который у него случился во время купания в Ладожском озере, где он отдыхал вместе с невестой.

В агитационных постах на странице Кимеклиса публиковались фотографии разных семей с избирательных участков. При этом ни на одном из снимков, рассказала родственница Павла, нет их родных. Как минимум в трех таких постах от первого лица сообщается, что «вся семья» отдала голоса за Путина.

Как отмечает «Ротонда», также изучившая посты на странице Кимеклиса, на восьми опубликованных фотографиях изображены не только разные семьи, но и разные регионы. Как минимум один снимок был сделан во время других выборов — это подтверждает лист с портретами кандидатов на заднем фоне.

Использование страницы Кимеклиса для агитации — не единственный такой случай, пишет «Бумага». Издание опубликовало видео с поисковой выдачей «ВКонтакте», которая показывает по хэштегу #Всейсемьей сотни постов с семьями, пришедшими на выборы. При этом часть постов из выдачи публиковали, как убедилась «Медуза», на активных страницах.

В то же время «Ротонда» пишет, что хэштег #Всейсемьей — это конкурс пермской общественной организации «Я помогаю детям», которая занимается благотворительностью. В рамках проекта семьи вместе выполняют различные задания. Последнее поручение, опубликованное 14 марта, — сходить на выборы и сфотографироваться на участке в обмен на приз — сертификат на покупки Ozon.

На записи «Бумаги» видно, что некоторые посты, написанные якобы от имени людей на фото, дублируются в разных аккаунтах. Как минимум один из них — аккаунт Елены Ивановой — заблокировали за подозрительную активность. То же самое произошло со страницей Кимеклиса.

Скриншоты из видео «Бумаги» с одним и тем же текстом и фото на разных страницах «Бумага»

Журналисты «Бумаги» предполагают, что заброшенные страницы могли быть взломаны, а часть постов с хэштегом #Всейсемьей публикуют боты. «Сейчас во „ВКонтакте“ выходят десятки таких постов в минуту, в некоторых из них повторяются фотографии и текст, на одной странице используются снимки разных семей, а страницы авторов публикаций неактивны уже много лет», — пишет «Бумага».

Издание обратилось за разъяснениями в пресс-службу «ВКонтакте». Там пока не ответили на вопросы журналистов.

Пропагандистский телеграм-канал «Война с фейками», который позиционирует себя как проект по фактчекингу новостей, прокомментировал новость Sota о подозрительных публикациях на странице Кимеклиса. «Война с фейками» заявила, что за «провокацией стоят сторонники Алексея Навального», которые могли купить доступ к странице Кимеклиса на ботофермах. «Выдали себя тем, что не постеснялись оставить комментарии к части этих фейковых постов», — утверждают авторы канала, не уточнив, о каких комментариях идет речь.

«Ротонда» пишет, что в этих комментариях пользователи укоряли автора публикаций на странице Кимеклиса за неэтичность использования страницы умершего человека.