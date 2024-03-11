Кинокритик «Медузы» Антон Долин провел полуторачасовой стрим на ютьюб-канале своего шоу «Радио Долин», в котором поделился впечатлениями от 96-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии. В нем он отметил, что все главные картины, получившие «Оскар» в 2024 году, закономерно посвящены теме войны. Это и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана («Лучший фильм»), и «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова («Лучший документальный фильм»), и «Зона интересов» Джонатана Глейзера («Лучший международный фильм»), и «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки («Лучший анимационный фильм»). Также Долин ответил на вопросы зрителей о том, почему киноакадемики проигнорировали блокбастер «Барби», и оценил шансы второй «Дюны» получить «Оскар» в 2025 году.

Радио Долин

И еще одни итоги от Антона Долина — для тех, кто предпочитает в текстовом формате

Первый «Оскар» Украины и триумф «Оппенгеймера» Антон Долин — о том, как прошло вручение кинопремии (без сюрпризов, но эффектно, как хороший голливудский фильм)

И еще одни итоги от Антона Долина — для тех, кто предпочитает в текстовом формате

Первый «Оскар» Украины и триумф «Оппенгеймера» Антон Долин — о том, как прошло вручение кинопремии (без сюрпризов, но эффектно, как хороший голливудский фильм)