Режиссер Игорь Лопатенок, снявший фильмы о Медведчуке и Назарбаеве, готовил проекты с Лукашенко и Алиевым Беседовать с ними должен был Оливер Стоун, который записал четырехсерийное (и крайне комплиментарное) интервью Путина

Игорь Лопатенок и Оливер Стоун Venturelli / Getty Images

После событий на Майдане в 2014 году режиссер Игорь Лопатенок, переехавший из Украины в США задолго до этого, снял два фильма о протестах. Героем одного из них стал пророссийский политик Виктор Медведчук, а интервьюировал его американский режиссер Оливер Стоун, известный своим четырехсерийным фильмом о Путине. Он же стал соавтором еще одного проекта Лопатенка — восьмисерийного разговора с казахстанским президентом Нурсултаном Назарбаевым. Но на этом планы режиссера, как выяснили в своем совместном расследовании Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и казахстанское издание «Власть», не закончились. Из утечки электронных писем стало известно, что Лопатенок готовил еще как минимум два фильма с участием Стоуна — интервью Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стоун в этих картинах должен был выступить в роли «продаваемой звезды», чтобы помочь «повысить репутацию» диктаторов на мировой арене. Однако после начала полномасштабной войны в Украине американский режиссер от участия в работе над фильмами отказался.

Игорь Лопатенок, которому сейчас 56 лет, родился в небольшом городе недалеко от Днепра, а в 2008 году переехал в США, получил американское гражданство и занялся созданием фильмов.

В 2016 году он снял документальную картину под названием «Украина в огне», посвященную событиям на Майдане 2014 года, а в 2019-м выпустил еще один фильм на эту же тему — «Борьба за Украину». Главным героем проекта стал политик Виктор Медведчук — глава пророссийской партии «Оппозицонная платформа — За жизнь» и кум президента России Владимира Путина.

Оба фильма Лопатенок сделал вместе с американским режиссером Оливером Стоуном — обладателем трех премий «Оскар» за фильмы «Полуночный экспресс», «Взвод» и «Рожденный четвертого июля» и автором четырехсерийного интервью Владимира Путина, вышедшего в 2017 году.

Что делает Оливер Стоун

Оливер Стоун берет интервью у Путина и симпатизирует Кремлю. Что с ним случилось?

Что делает Оливер Стоун

Оливер Стоун берет интервью у Путина и симпатизирует Кремлю. Что с ним случилось?

В первом фильме Лопатенка Стоун коротко интервьюировал того же Путина и украинского президента Виктора Януковича, свергнутого в результате протестов. Во втором — разговаривал с Медведчуком и, как сообщал российский Первый канал, «попытался разобраться в причинах затянувшегося кризиса в стране».

Фильм «Борьба за Украину» представили на кинофестивале в итальянской Таормине. По данным журналистов, создание картины частично профинансировал сам Медведчук. «Власть» цитирует письмо сценариста фильма жене Лопатенка. Он пишет, что «перекинулся парой слов» с женой Медведчука Оксаной и неким Гораном, которые сказали, что «все хорошо, они полностью покрывают бюджет». Кто такой Горан, журналистам установить не удалось.

Следующим проектом Лопатенка стал восьмисерийный фильм «Qazaq. История Золотого человека», основанный на интервью Нурсултана Назарбаева и вышедший в декабре 2021 года. Как выяснили журналисты еще в 2022 году, минимум пять миллионов долларов производства этого фильма оплатил подконтрольный Назарбаеву благотворительный фонд. Общий бюджет фильма не уточняется.

Собеседник «Власти», работавший над фильмом, рассказывает, что представители Назарбаева в процессе подготовки исключили все острые вопросы, написанные сценаристами. «Назарбаев все время редактировал фильм, стараясь улучшить свой имидж», — говорит он. При этом Стоун, по его словам, «никогда не был глубоко погружен в процесс подготовки».

Документальный фильм «Qazaq: История Золотого человека» KTK TV

Помимо этих проектов, в планах у Лопатенка, как выяснили участники расследования, были как минимум еще два фильма, героями которых должны были стать Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Интервьюировать обоих должен был также Оливер Стоун.

Один из участников съемочной команды Лопатенка утверждает, что именно американский режиссер должен был стать главной мотивацией для героев интервью. «Люди всегда ведутся на яркие безделушки, только в этом случае в роли безделушки был Оливер Стоун. Он достигал желаемого эффекта: „О, интервью с Оливером Стоуном! Меня по всему миру будут показывать!“» — говорит собеседник журналистов.

В презентации проекта с Алиевым, с которой ознакомились журналисты, говорилось, что Оливер Стоун встретится с азербайджанским лидером, чтобы обсудить не только его «путь к президентству, но также яркую и увлекательную историю Азербайджана». В числе тем интервью значились «успех» страны под «династическим управлением» Алиевых и конфликт с «Арменией, которая теряет стабильность и балансирует на грани бездны». В этой же презентации Лопатенок отмечал, что картина «окажет уникальный положительный эффект на публичный образ президента и Азербайджана». Была ли эта презентация показана самому Алиеву, неизвестно.

В презентации фильма про Лукашенко предлагалось «показать широкой аудитории драматичную историю современной Беларуси и ее лидера» в момент, когда «внимание всего мира было сосредоточено» на стране. Как утверждают журналисты, на момент начала полномасштабной войны в Украине проект был уже на стадии предпродакшна и команда планировала съемки в Беларуси. Во время них Стоун должен был поговорить с Лукашенко о его детстве, работе председателем колхоза, президентской кампании и .

Лопатенок утверждает, что Оливер Стоун знал о подготовке сценариев. Судя по переписке, которую изучили журналисты, американский режиссер действительно согласился принять участие как минимум в фильме про Лукашенко. Однако в июне 2022 года продюсер фильма Игорь Кобзев в своем письме одному из участников съемочной команды написал, что белорусский проект «на паузе из-за отказа Оливера». «Все попытки найти нового интервьюера провалились из-за войны в Украине (никто не соглашается). Я в очень трудном положении», — писал Кобзев. На запрос о комментарии журналистам он не ответил.

Команда Лопатенка, как пишет «Власть», готовила и еще несколько фильмов. Героем одного из них должен был стать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Другой фильм под названием «Война» Лопатенок, как пишет «Власть», вероятно, планировал презентовать Кремлю. В нем предлагалось рассказать о «российском героизме на Восточном фронте во Вторую мировую войну».

В презентации говорилось, что рассказчиком станет голливудский актер Хью Грант, а сопродюсером — режиссер «Властелина колец» Питер Джексон. Грант на запрос о комментарии не ответил. Джексон заявил, что никогда не слышал о проекте и его «не устраивает», что его имя и репутацию «крадут таким образом». «Этим займется мой адвокат», — добавил режиссер.

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