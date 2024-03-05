Умирающий пациент хосписа в Канаде хотел посмотреть вторую «Дюну» Режиссер Дени Вильнев прислал ему свой ноутбук с копией фильма за полтора месяца до премьеры

Режиссер Дени Вильнев (справа) с актером Тимоти Шаламе на съемках фильма «Дюна. Часть вторая». Niko Tavernise / Warner Bros. Pictures / AP / Scanpix / LETA

В начале января 2024 года основательница хосписа в Квебеке Жозе Ганьон написала в фейсбуке, что ищет контакты режиссера Дени Вильнева, чтобы «устроить небольшой фокус» для «кое-кого в конце его жизни».

В посте не уточнялось, зачем нужны контакты Вильнева и не было названо имя человека, для которого их искали. Но спустя полтора месяца, в день выхода в прокат фильма «Дюна. Часть вторая», Ганьон рассказала подробности.

По ее словам, в хосписе был пациент, который сказал, что хотел бы перед смертью посмотреть вторую «Дюну». Его имени Ганьон так и не назвала, рассказав лишь, что это «мужчина ее возраста». The Washington Post уточняет, что это пациент в возрасте за 50 лет. По словам Ганьон, у него было «непростое начало жизни», и когда она говорила с ним о его увлечениях, выяснилось, что он любит кино.

С Дени Вильневом удалось связаться довольно быстро. Как рассказала Ганьон, сначала она хотела, чтобы тот просто прислал видео, в котором поблагодарил бы поклонника своих фильмов, но Вильнев и его жена (она выступала продюсером фильма) были «чрезвычайно тронуты». «Мне сказали: „Он именно тот, для кого снимаются фильмы“», — передает Ганьон разговор с Вильневом. Они начали искать способы привезти пациента хосписа в Монреаль, чтобы посмотреть фильм, но для этого он был слишком слаб, а времени у него оставалось мало.

16 января ассистент Вильнева прилетел в Квебек и привез с собой ноутбук режиссера с копией фильма на нем. Вместе с этим ноутбуком он отправился в хоспис, расположенный еще примерно в 200 километрах от Квебека.

Просмотр устроили в комнате с задернутыми шторами. Его участники подписали документы о неразглашении и убрали свои телефоны, чтобы избежать утечек. Посмотреть почти трехчасовый фильм полностью пациент не смог из-за боли. Он остановился примерно на середине. Через несколько дней он умер — как написала Ганьон, «унеся с собой секрет фильма». Сама она, по ее словам, картину в тот раз так и не посмотрела.

В мировой прокат «Дюна. Часть вторая» вышла спустя полтора месяца — 1 марта 2024 года. За первые выходные она собрала около 180 миллионов долларов по всему миру, став самым успешным с начала года фильмом в Северной Америке.

Антон Долин — о новом фильме Дени Вильнева

«Дюна. Часть вторая» — Дени Вильнев вновь снял блокбастер года. Бесконечно грустный и величественный

Антон Долин — о новом фильме Дени Вильнева

«Дюна. Часть вторая» — Дени Вильнев вновь снял блокбастер года. Бесконечно грустный и величественный