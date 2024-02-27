Колокольня храма Знамения иконы Божией Матери на Шереметевом дворе, настоятелю которого подарил мощи владелец клуба «Мутабор» Shakko / Wikimedia Commons

Мощи Николая Чудотворца, подаренные владельцем клуба московскому храму, могли быть вывезены из Италии при посредничестве священника Русской православной церкви Илиана Лаврентьева, организовавшего целый канал поставок церковных реликвий в Россию, выяснили журналисты «Радио Свобода» и «Настоящего времени». В подлинности этих мощей эксперты сомневаются.

Как пишут журналисты, в российских храмах хранятся десятки реликвий, на сертификатах подлинности которых стоит подпись бывшего хранителя реликвария римско-католической епархии Новары Франко Черрути. Впервые о доставке в Россию мощей с такими сертификатами стало известно в 2011 году — тогда предприниматель Вадим Жиров подарил Казанскому собору частицу пояса Пресвятой Богородицы, сертифицированную Черрути.

В том же году в связи с доставкой мощей из Италии стало известно имя уроженца Молдовы Илиана Лаврентьева, который по просьбе секретаря Санкт-Петербургского епархиального управления игумена Мстислава привез в московский храм Георгия Победоносца мощи Николая Чудотворца.

Как рассказал журналистам сам Лаврентьев, тогда он отправился за мощами в Новару с просительным письмом от храма. Черрути, как хранитель реликвария, подарил Лаврентьеву мощи, и он привез их в Москву.

Лаврентьев родился в Кишиневе и учился в местном техникуме. Позднее он переехал в Италию, где с 2005 по 2006 год был штатным диаконом в храме святителя Николая Чудотворца в Риме. В 2006 году Лаврентьева рукоположили и отправили в Милан, где он стал первым настоятелем прихода святителя Амвросия Медиоланского. В 2008 году Лаврентьев переехал в Санкт-Петербург и, по данным сайта «Глобус митрополии», начал служить в храме Святого великомученика и целителя Пантелеимона. При этом, как пишут журналисты, до 2012 года Лаврентьев также был настоятелем храма святого Николая в Новаре.

По всей видимости, примерно в эти годы Лаврентьев и Черрути начали поставлять реликвии в Россию. В частности, в 2014 году об этом говорил настоятель храма в Юкках Григорий Григорьев. Он рассказывал, что «специалист по церковным святыням» Лаврентьев сформировал для храма мощевик (емкость для хранения мощей) из 18 частиц мощей, которые, как пишут журналисты, были сертифицированы Черрути.

Илиан Лаврентьев Благотворительный фонд «Иннотех XXI»

О том, что мощи с сертификатами Черрути попадают в Россию именно через Лаврентьева, «Радио Свобода» рассказал коллекционер Андрей Болдырев. Он сам связался с журналистами, но отвечать на вопросы о том, как работает этот канал поставок, коллекционер не стал.

Лаврентьев подтвердил журналистам, что неоднократно привозил в Россию из Новары реликвии, которые ему якобы дарил Черрути. Он также сообщил, что никак не оформлял вывоз мощей и просто клал их в ручную кладь.

По его словам, сам Черрути тоже неоднократно привозил в Россию реликвии. Например, так было с частицей пояса Пресвятой Богородицы. При этом, как заявил Лаврентьев, реликвии не всегда передавали в российские храмы безвозмездно, а Черрути получал за них «подарки».

«Его благодарили, безусловно, дарили, я уж не помню что. Иконы в основном, он иконы собирает. Ну, современные», — рассказал журналистам Лаврентьев. Получал ли он сам какие-то подарки, священник не уточнил.

Журналисты выяснили, что в 2010 году Лаврентьев купил двухуровневую 100-метровую квартиру недалеко от площади Восстания в Санкт-Петербурге, рыночная стоимость которой составляет более 200 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей). Кроме того, в 2018 году священник приобрел 200-метровую квартиру в питерском жилом комплексе «Русский дом». Рыночная цена на квартиры с аналогичной площадью в том же ЖК составляет более миллиона долларов (около 920 миллионов рублей), уточняют журналисты.

При этом, по данным сайта «Глобус митрополии», Лаврентьев с 2014 года занимает должность настоятеля небольшой часовни в петербургской детской больнице имени Карла Раухфуса, а также продолжает служить в качестве священника в храме Святого великомученика и целителя Пантелеимона. Из утекших в сеть баз данных следует, что официальный годовой доход Лаврентьева и его супруги не превышал в последние годы 500 тысяч рублей.

Журналисты предполагают, что Лаврентьев, перестав быть настоятелем православного прихода в Новаре, продолжил «помогать» российским церквям с мощами. В частности, они обнаружили профиль Лаврентьева на маркетплейсе «Мешок.ру», где сохранились отзывы о нем как о покупателе, оставленные в 2021–2023 годах продавцами икон, монет и церковных реликвий.

Сам Лаврентьев на вопросы о своей недвижимости не ответил. Он перестал отвечать на звонки журналистов.

Мощи продают на черном рынке

Владелец клуба, где прошла «почти голая» вечеринка, подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца Эксперты и журналисты сомневаются в их подлинности. Официально мощи не продаются. Но есть черный рынок — вот как он устроен

Мощи продают на черном рынке

Владелец клуба, где прошла «почти голая» вечеринка, подарил московскому храму частицы мощей Николая Чудотворца Эксперты и журналисты сомневаются в их подлинности. Официально мощи не продаются. Но есть черный рынок — вот как он устроен