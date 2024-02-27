«Для нас исполнялась снова библейская злая драма» Вася Обломов выпустил песню о том, кто дал людям надежду (конечно, о Навальном)
Музыкант Вася Обломов (настоящее имя — Василий Гончаров) выпустил новую композицию под названием «Теперь далеко отсюда».
«Если честно, мне бы хотелось, чтоб этой песни не было вовсе…» — так написал о ней артист в своих соцсетях. Сингл доступен для прослушивания на всех цифровых платформах.
Стихи, которые легли в основу композиции, написал 19 февраля 2024 года поэт и писатель Леонид Каганов. Ранее он уже неоднократно работал с Обломовым.
Авторы напрямую не говорят, кому посвящена песня, но из текста можно сделать вывод, что она об Алексее Навальном.
В день, когда российские власти сообщили о смерти оппозиционера в колонии, Каганов писал у себя на сайте: «Эти фашиствующие мрази все-таки его убили». Тогда же Обломов публиковал в соцсетях фрагменты своей личной переписки с Навальным.
Вот текст песни целиком:
Теперь далеко отсюда пустая стоит могила.
Мы ждали, что будет чудо, а это оно и было.
Оно говорило с нами, бесплатно дарило веру
поступками и словами, иронией и примером.
Для нас исполнялась снова библейская злая драма,
когда исцеляют словом и гонят барыг из храма,
где нравятся миллионам, идут по статьям предвзятым,
сдаются Синедриону, чтоб в пятницу быть распятым —
за то, что не терпят фальши, за то, что горят за дело.
И кто удивлен, что дальше исчезло земное тело?
А дух оживет в экранах и встанет живой иконкой,
и будут дрожать тираны под толстой бетонной шконкой,
а дух растворится в слове, в краю бесконечной дури,
в стране палачей и крови, в культуре убийц и тюрем,
где оттепель сходит в осень, где шутки звучат все реже,
где правду не произносят, а тоже зачем-то режут,
где бес марширует голым и трудно его не видеть,
где учат дворы и школы заткнуться и ненавидеть,
где люди, простые люди, запутавшись в быте склочном,
не знают, что дальше будет, и верят каналам сточным.
А те, кто увидел чудо, закрыли на кухнях двери,
втыкают иголки вуду, читают псалмы и верят,
что камень в груди убийцы, трусливой холодной твари,
однажды закончит биться и миру покой подарит,
и в небо сорвутся тромбы багровых кремлевских башен
и сразу затихнут бомбы на землях соседских пашен,
потом отгремят балеты, потом побегут сучата,
и воздух запахнет летом, и можно уйти из чата.
И словно тепло и воду, антенну и газ со светом,
к нам в дом подведут свободу, раз ты говорил об этом…
Но время придет, рассудит, сорвет с палачей одежды,
и сделают это люди, которым ты дал надежду.
16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Тело политика отдали его матери лишь спустя девять дней. Людмила Навальная сообщила, что от нее требовали похоронить сына тайно и без публичного прощания. Выполнять эти требования она отказалась. Предполагается, что Навальный будет похоронен на одном из московских кладбищ, но дата и место похорон пока не объявлены.