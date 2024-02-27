«Для нас исполнялась снова библейская злая драма» Вася Обломов выпустил песню о том, кто дал людям надежду (конечно, о Навальном)

Музыкант Вася Обломов (настоящее имя — Василий Гончаров) выпустил новую композицию под названием «Теперь далеко отсюда».

«Если честно, мне бы хотелось, чтоб этой песни не было вовсе…» — так написал о ней артист в своих соцсетях. Сингл доступен для прослушивания на всех цифровых платформах.

Стихи, которые легли в основу композиции, написал 19 февраля 2024 года поэт и писатель Леонид Каганов. Ранее он уже неоднократно работал с Обломовым.

Авторы напрямую не говорят, кому посвящена песня, но из текста можно сделать вывод, что она об Алексее Навальном.

В день, когда российские власти сообщили о смерти оппозиционера в колонии, Каганов писал у себя на сайте: «Эти фашиствующие мрази все-таки его убили». Тогда же Обломов публиковал в соцсетях фрагменты своей личной переписки с Навальным.

Vasya Oblomov I Вася Обломов

Вот текст песни целиком:

Теперь далеко отсюда пустая стоит могила.

Мы ждали, что будет чудо, а это оно и было.

Оно говорило с нами, бесплатно дарило веру

поступками и словами, иронией и примером.

Для нас исполнялась снова библейская злая драма,

когда исцеляют словом и гонят барыг из храма,

где нравятся миллионам, идут по статьям предвзятым,

сдаются Синедриону, чтоб в пятницу быть распятым —

за то, что не терпят фальши, за то, что горят за дело.

И кто удивлен, что дальше исчезло земное тело?

А дух оживет в экранах и встанет живой иконкой,

и будут дрожать тираны под толстой бетонной шконкой,

а дух растворится в слове, в краю бесконечной дури,

в стране палачей и крови, в культуре убийц и тюрем,

где оттепель сходит в осень, где шутки звучат все реже,

где правду не произносят, а тоже зачем-то режут,

где бес марширует голым и трудно его не видеть,

где учат дворы и школы заткнуться и ненавидеть,

где люди, простые люди, запутавшись в быте склочном,

не знают, что дальше будет, и верят каналам сточным.

А те, кто увидел чудо, закрыли на кухнях двери,

втыкают иголки вуду, читают псалмы и верят,

что камень в груди убийцы, трусливой холодной твари,

однажды закончит биться и миру покой подарит,

и в небо сорвутся тромбы багровых кремлевских башен

и сразу затихнут бомбы на землях соседских пашен,

потом отгремят балеты, потом побегут сучата,

и воздух запахнет летом, и можно уйти из чата.

И словно тепло и воду, антенну и газ со светом,

к нам в дом подведут свободу, раз ты говорил об этом…

Но время придет, рассудит, сорвет с палачей одежды,

и сделают это люди, которым ты дал надежду.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заявило, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Тело политика отдали его матери лишь спустя девять дней. Людмила Навальная сообщила, что от нее требовали похоронить сына тайно и без публичного прощания. Выполнять эти требования она отказалась. Предполагается, что Навальный будет похоронен на одном из московских кладбищ, но дата и место похорон пока не объявлены.

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