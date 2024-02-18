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Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич в интервью изданию «Наша Нiва» заявила, что гибель Алексея Навального «открыла пропасть вседозволенности диктаторам по всему миру» — в том числе в Беларуси. Алексиевич выразила надежду, что после убийства Навального «мир поймет, что Путин, как и Гитлер, способен втянуть мир в мировую войну». «Медуза» приводит фрагменты интервью Алексиевич.

Про смерть Навального

Весь мир сегодня в трауре. Я посмотрела ленту новостей в «Медузе», и там отзывы со всего мира: политиков, писателей, музыкантов. Все ошеломлены. Конечно же, это потрясение от той жестокости, которую мы позволили злу. Оно расползлось до той степени, что творит то, чего мы даже не могли себе представить. Хотя знали природу такой власти.

Самое страшное для Беларуси — это то, что у нас почти две тысячи политзаключенных и наши лидеры тоже там [в заключении]. Возможно, сейчас кто-то сидит в ШИЗО. Нет сведений от , . Мы ничего не знаем о . И такое ощущение, что в любой момент можем узнать самое страшное о них.

Диктаторы учатся друг у друга. Смерть Навального открыла пропасть вседозволенности диктаторам по всему миру (они все в спайке идут), а тем более у нас, в Беларуси. Теперь мы можем всего ожидать. Власть получила такую индульгенцию. Оказывается, все ей можно и мир будет беспомощен. Страна будет беспомощна. Власть останется безнаказанной. Вот это самое страшное.

Есть надежда, что после убийства Навального мир поймет, что Путин, как и Гитлер, способен втянуть мир в мировую войну, он не остановится. Нужно помогать Украине как можно больше, или придется платить более высокую цену. Новый Гитлер с новыми технологиями будет страшнее того, что мы знаем из истории.

Про встречу Светланы Тихановской и Юлии Навальной

Это трогательные для души снимки. Я подумала, что мужчины воюют, но больше всего война убивает женщин. Представьте себе душу Юлии — красивой женщины, верного друга Навального. Либо душу Светланы Тихановской, которая столько времени не знает, что с ее мужем. Поэтому у женщин более страшная война.

Про Путина

Этот человек жесток. Он кагэбист, а не политик. Поэтому от него можно всего ожидать. Казалось бы, невозможно убить главного оппонента, оппозиционера, политика. Такое не допускает себе сильная личность. Она ценит сильного соперника. А слабая делает то, что мы видим.

Григорий Юдин — памяти Алексея Навального

«В России любят повторять, что темнее всего перед рассветом. Похоже, начинает смеркаться. Солнце ушло» Григорий Юдин — памяти Алексея Навального

Григорий Юдин — памяти Алексея Навального

«В России любят повторять, что темнее всего перед рассветом. Похоже, начинает смеркаться. Солнце ушло» Григорий Юдин — памяти Алексея Навального