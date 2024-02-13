«Если вы думаете, что третья мировая война немыслима, прочтите это» Историк Нил Фергюсон написал колонку о том, что ждет США в случае поражения от Китая. Мы ее пересказали

Солдаты китайского спецназа во время тренировки в Гуйчжоу, 15 июля 2023 года CFOTO / Future Publishing / Getty Images

Шотландский историк Нил Фергюсон, проживающий в США, опубликовал в агентстве Bloomberg колонку, в которой представил несколько мрачных сценариев того, как отреагируют американские власти, если Украина, Израиль или Тайвань уступят своим противникам. Также он делает прогноз о том, как поведут себя американцы, если проиграют в крупной войне, например, с Китаем. «Медуза» пересказывает колонку Фергюсона с сокращениями.

Писатели и кинематографисты давно придумали альтернативные истории крупных конфликтов, которые должны стать предостережением для самодовольных американцев, пишет Фергюсон в своей колонке — задаваясь вопросом, неужели жители США не могут представить себе поражение. Ведь проиграв недавно в небольшой войне, они легко вообразят себе, к чему приведет поражение в крупном конфликте. Однако, отмечает историк, унизительный уход США из Афганистана в 2021 году стремительно улетел в дыру коллективной памяти.

То же самое, считает он, произойдет, если Россия разгромит украинскую армию, которой не хватает боеприпасов. Год назад президент США Джо Байден во время визита в Киев сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Свобода бесценна, за нее стоит бороться столько, сколько потребуется… И мы будем с вами столько, сколько потребуется». Как оказалось, пишет Фергюсон, это означает: «До тех пор, пока республиканцы не сместят Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей и не прекратят помощь Украине» (Маккарти ушел с должности в начале октября 2023 года).

Автор задается вопросом, как США отреагируют, если, допустим, в конце 2024 года появятся сообщения, что Иран успешно создал ядерное оружие, а его прокси «Хизбалла» в Ливане нанесла массированный ракетный удар по Израилю. Фергюсон полагает, что США могут пригрозить Ирану применить свое ядерное оружие, как они угрожали в 1973 году Советскому Союзу, допускавшему свое участие в арабо-израильской войне. Или же, спрашивает историк, Вашингтон в очередной раз предупредит Израиль о том, что «эскалация» борьбы за собственное выживание недопустима?

Другой вопрос — как долго американцы будут вспоминать Тайвань, если армия Китая блокирует остров, а президент США (проанализировав риски начала третьей мировой войны) не станет посылать на помощь свои корабли? Заинтересует ли американцев конец тайваньской демократии больше, чем церемония «Грэмми» или Супербоул, спрашивает Фергюсон.

Автор очень надеется, что ни один из этих мрачных сценариев не сбудется. Но, особенно после падения Кабула в 2021 году, пишет Фергюсон, ему сложно не думать, что США во всех трех случаях могут бессовестно уступить. Это объясняется тем, что американцы в глубине души не думают, что поражение терпят и они, считает историк, потому что во Вьетнаме, как и в Афганистане, последствия несли местные жители. Поэтому трудно доказать, что США понесут ужасные последствия, если позволят захватить Украину, Израиль или Тайвань. Но по его мнению, последствия будут гораздо хуже, чем после терактов 11 сентября.

Нил Фергюсон упоминает в своей колонке книгу «Британские СС» Лена Дейтона, в которой рассказывается альтернативная история Великобритании. В романе, вышедшем в 1978 году, Дейтон пишет о вымышленных событиях, произошедших после того, как в 1940 году Германия вторглась в Англию, посадила короля под арест, казнила Уинстона Черчилля и сформировала марионеточное правительство. Главный герой романа — детектив Дуглас Арчер, чей дом разрушили во время налета на Лондон. Арчер живет ради маленького сына и расследует убийства, потому что их надо расследовать, даже если отчитываться приходится перед группенфюрером СС. Роман, как отмечает историк, пропитан суровым реализмом, читатель почти чувствует запах копоти и смога разбомбленного Лондона.

При определенных обстоятельствах, считает Нил Фергюсон, попытка представить себе поражение может подорвать боевой дух, но в то же время это позволит сознанию настроиться на том, что проиграть нельзя. Украинцам, по мнению автора колонки, нетрудно представить поражение — они видели тела мирных жителей, убитых на улицах Бучи российскими солдатами. Украинцы знают, на что способна путинская колониальная армия. Точно так же, продолжает Фергюсон, большинство израильтян знают, что победа ХАМАС приведет ко второму холокосту. Израильтяне никогда не забудут зверства 7 октября 2023 года.

Но мало кто из американцев думает так же, отмечает историк. Прошло ровно 40 лет с тех пор, как на экраны вышел фильм «Красный рассвет», в котором советские войска вторгаются в США, а герой Патрика Суэйзи командует школьниками, чтобы сразиться с захватчиками в духе Рэмбо. Фергюсон сомневается, что сейчас могли бы снять такой фильм.

Историк считает, что в США относятся к фильмам-катастрофам совсем не так, как в Великобритании. В британском научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» на Лондон регулярно обрушиваются катастрофы, а в каждой атаке инопланетян есть аллюзия на Блиц — бомбардировку Лондона в 1940-1941 годах. Но когда американцы смотрели фильм «Заражение» (2011), мало кто представлял себе настоящую пандемию. Когда американцы включают телевизор, добавляет Фергюсон, они хотят, чтобы весь мир остался позади. Вместо того, чтобы размышлять об антиутопическом будущем, американцы предпочитают погрузиться в культ Тейлор Свифт.

В своей колонке Фергюсон представляет описание фильма, который, по его словам, никто не собирается снимать: 2024 год, Китай блокирует Тайвань и тайваньские власти просят США направить свои корабли, чтобы снять блокаду и восстановить судоходство. Для этого понадобится не менее двух авианосных ударных групп и множество подлодок. Фергюсон считает, что это вполне возможно, даже если случится завтра: в Красном море стоит один американский авианосец, еще два — у берегов Филиппин, а один — в водах Японии.

Все это, продолжает Фергюсон, приведет к панике на рынке: акции упадут на 20%, но бумаги Apple (у которой большая часть производства находится в Китае) и Nvidia (многие ее чипы выпускают в Тайване) подешевеют на 50%. Доллар вырастет на международных торгах, но жители США начнут уносить сбережения из банков.

Ситуация усложнится, пишет историк в своей работе, если Китай начнет атаковать американские корабли ракетами и беспилотниками. Ко всему прочему, прогнозирует он, президенту США придется решать, одобрять ли атаки Японии по китайским базам (в случае, если Япония присоединится к конфликту). На этом фоне, пишет Фергюсон, американские военные напомнят президенту, что у США в течение недели закончатся некоторые важные виды вооружений, например, дальнобойные противокорабельные ракеты.

А если это случится в нынешнем году, пишет историк, то все будет проходить в разгар предвыборной кампании. И Дональд Трамп будет обвинять Джо Байдена либо в том, что он развязал еще одну «вечную войну», либо, наоборот, проявил слабость, если не заступился за Тайвань. В тиктоке в это время молодых американцев будут убеждать, что Тайваню необходимо «воссоединиться» с материковым Китаем.

Все это может показаться причудливым или фантастическим, признает Нил Фергюсон. Но, по его словам, это не более необычно, чем потрясения, вызванные нападением Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. Историк указывает, что люди, жившие в годы Второй мировой войны, вплоть до успешной высадки американцев в Нормандии в 1944 году сомневались, что союзники в конечном итоге выиграют войну.

Самое интересное, продолжает Фергюсон, это представить, какой будет повседневная жизнь в США после победы Китая. По его мнению, в начале все будет как обычно, если не считать демобилизованных солдат и моряков, но постепенно Пекин начнет давать знать о себе. Через месяцы, прогнозирует автор, американцы задумаются, что они говорили по телефону, писали в электронных письмах или старых публикациях — и начнут удалять свои записи. Некоторые решат сотрудничать, другие будут сопротивляться, но большинство примет новую реальность.

Именно так, указывает Фергюсон, Лен Дейтон описывает ситуацию в книге «Британские СС»: «В сентябре 1941 года Дуглас Арчер, как и большинство его соотечественников, держал глаза полузакрытыми». Фергюсон пишет, что он бы не хотел идти по Нью-Йорку или Сан-Франциско с полузакрытыми глазами, чтобы не замечать, как за ним следят китайские власти. Обращаясь к американцам, он призывает их широко раскрыть глаза и принять вероятный сценарий поражения, иначе есть риск, что им придется держать глаза полузакрытыми.

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