Microsoft выпустит космическую ролевую игру Starfield на Playstation 5. Это был главный эксклюзив Xbox

Корпорация Microsoft планирует выпустить для игровой консоли PlayStation 5 свою ролевую игру Starfield, которую издала для Xbox и PC. Об этом со ссылкой на источники сообщает отраслевое издание Xbox Era. В Microsoft, Bethesda и Sony это не комментировали.

По словам собеседников издания, Microsoft планирует выпустить Starfield на PlayStation 5 после того, как выйдет дополнение «Shattered Space» для Xbox и PC (его, как ожидается, представят в конце 2024 года). Источники также утверждают, что Microsoft выделила дополнительное финансирование на наборы инструментов для разработчиков PlayStation 5, чтобы усилить разработку игры для этой консоли.

Xbox Era отмечает, что выход игры для конкурирующих консольных платформ знаменует серьезные изменения в стратегии Microsoft. Издание указывает, что выход Starfield на других платформах противоречит первоначальным заявлениям об эксклюзивности — в 2021 году об этом говорила президент Xbox Сара Бонд. В свою очередь, исполнительный директор Bethesda Game Studios Тодд Говард говорил, что, благодаря тому, что игру разрабатывали эксклюзивно для Xbox, разработчики смогли «сосредоточиться», чтобы представить «лучший продукт». В Microsoft говорили, что Sony ранее (еще до слияния Bethesda с Microsoft) выступала за то, чтобы выпустить Starfield эксклюзивно для PlayStation.

Космическая ролевая игра Starfield вышла в августе 2023 года и стала самым крупным запуском Bethesda за все время. Через неделю после выхода, говорили в компании, в Starfield играли больше шести миллионов пользователей. Отраслевые медиа указывали, что Starfield стала самой популярной игрой, выпущенной Bethesda для Xbox. Кроме того, вскоре после выхода игра заняла первое место по продажам в Steam.

Как отмечает Xbox Era, ранее появилась не подтвержденная информация, что Microsoft собирается выпустить для PlayStation 5 несколько игр от первого лица, например, Hi-Fi Rush и Sea of Thieves. Кроме того, как утверждают источники The Verge, Bethesda рассматривает возможность выпустить на PS5 игру Indiana Jones and the Great Circle, которую в январе анонсировали для Xbox и PC.

Microsoft показала новую игру про Индиану Джонса (разумеется, его срисовали с Харрисона Форда) В поисках украденного артефакта герой отправится в Египет и сразится с нацистами в Ватикане

