В Екатеринбурге попытались спасти дом XIX века, который собирались «разобрать на дрова» Волонтеры отреставрировали здание, собрав на это деньги. Но его все равно уничтожили

Снос дома 23 января 2024 года Том Сойер Фест

В Екатеринбурге в ночь на 23 января начался демонтаж дома на улице Чернышевского, который был построен в XIX веке и отреставрирован волонтерами в 2019 году. Как рассказали координаторы фестиваля «Том Сойер Фест», снос здания проводился по поручению его нового владельца, но работы удалось остановить местным волонтерам, которые считают демонтаж здания незаконным.

Дом псаломщика Николая Топоркова был построен в 1888 году. Волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест» отреставрировали здание в 2019 году. В частности, они восстановили утраченный декор, отремонтировали оригинальные оконные рамы и заменили кровлю. На ремонт дома Всероссийский фонд «Внимание» собрал более 500 тысяч рублей. Кроме того, в восстановлении дома приняли участие, в том числе финансовое, компании «Атомстройкомлекс», «Газпромнефть», МТС, «Леруа Мерлен», «Тиккурила» и администрация Ленинского района города.

Реставрация дома участниками фестиваля «Том Сойер Фест» в 2019 году Том Сойер Фест

В середине декабря 2023 года координаторы «Том Сойер Фест» узнали, что дом купила компания «Экосистема-СМБ», основным видом деятельности которой является строительство. Местное издание E1.ru отмечает, что совладельцем компании выступает предприниматель Максим Пузанков.

Волонтеры связались с представителем компании, чтобы рассказать им о здании и его истории, а также предложить помощь в сохранении дома. В компании тогда заявили координатору «Том Сойер Фест», что конкретных планов на этот дом у них нет и они не против сотрудничества. Волонтеры и новые владельцы договорились встретиться 22 января, однако в последний момент представители «Экосистема-СМБ» перенесли встречу на 29 января.

Снос дома начался поздно вечером 23 января. Рабочие демонтировали кровлю, дворовой фасад здания, снимали наличники. Работы смогли остановить местные активисты, в том числе координаторы «Том Сойер Фест», а также представители градозащитного движения «Реальная история» и общественных организаций «Мирные жители» и «Уральский Хронотоп».

«Все уже были на месте в течение получаса. Мы сообщили собственнику, что он своими действиями нарушает два пункта федерального закона „Об объектах культурного наследия“. Дом на Чернышевского, 6 не является объектом культурного наследия, но это не значит, что его можно снести, потому что еще, кроме статуса, существуют охранные зоны объектов культурного наследия», — рассказала E1.ru координатор фестиваля Любовь Дегтева. Она также пояснила, что дом находится в двух зонах объектов культурного наследия на улицах 8 марта и Добролюбова.

Та организация, которая делала демонтаж, сразу испугалась и перестала делать то, что они делали. Они уехали, побросав деревяшки. Приехал директор компании и собственноручно загрузил в «Газель» наличник. Мы подходили и уведомляли, что действия незаконны, показывали документ, который это регламентирует, и просили остановить снос. Он говорил: «Это моя собственность, я делаю что хочу, есть право собственности. Мои юристы разберутся».

На следующий день, как пишет E1.ru, благотворительный фонд «Том Сойер Фест» направил письма мэру города Алексею Орлову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой остановить снос, однако вечером того же дня демонтаж дома продолжился, но уже без спецтехники.

«Как только подошли журналисты и неравнодушные прохожие, строители скрылись во дворе и продолжили демонтаж за воротами вне видимости с улицы. Представитель ООО „Экосистема-СМБ“ сообщил, что разбирает здание на дрова, а стена рухнула, потому что дом в плохом состоянии. Вчера нам представитель собственника говорил, что мы плохо отремонтировали дом, покрасили плохо и стена вон рухнула. А сегодня заявил, что не знает, что кто-то его вообще когда-либо ремонтировал. Также представитель собственника прокомментировал, что ничего не сносится и не разбирается, это все фантазии», — рассказали координаторы «Том Сойер Фест».

Снос дома 23 января 2024 года Том Сойер Фест

Снос дома был приостановлен только 25 января. Тогда же прокуратура Свердловской области сообщила, что начала проверку на соответствие действий владельцев дома требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия. По данным ведомства, к этому моменту рабочие успели демонтировать декоративные наличники оконных проемов, частично демонтировать конструкции крыши и бревенчатой стены, в том числе декоративный резной карниз.

26 января действия «Экосистема-СМБ» осудил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, подчеркнув, что ценные для жителей здания нельзя «уничтожать скрытно, с нарушением законных процедур и элементарных этических норм». Он также добавил, что у администрации города нет механизмов воздействия на собственников здания, однако «совместная работа с прокуратурой и управлением охраны памятников» позволила властям остановить снос. «Ситуацию буду держать на контроле», — добавил Орлов в комментарии 66.ru.

Волонтеры направили коллективное письмо на имя губернатора с просьбой не допустить снос здания. Под обращением поставили подписи 135 человек, в том числе депутаты Екатеринбургской городской думы Константин Киселев и Виктор Сомиков. «Очень важно, чтобы виновных в нарушении закона привлекли к ответственности, а также чтобы губернатор высказался о ситуации и принял меры по сохранению дома Топоркова», — написали координаторы «Том Сойер Фест».