18 января «патриотический» певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов), главный российский исполнитель по версии и доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, выпустил новый клип под названием «Живой».

Видео собрало более двух миллионов просмотров на ютьюбе. Музыкант посвятил его «всем, кто пострадал за правду». В описании к ролику сказано следующее: «Эта история могла случиться в далеком прошлом или когда-нибудь в будущем… А, быть может, происходит прямо сейчас».

В клипе Шаман предстает в образе заключенного в кандалах. Его ведут из тюремной камеры на плаху сквозь разъяренную толпу, привязывают к столбу и побивают камнями, а затем, зачитав приговор, сбрасывают на растерзание собравшимся. В финале видео на опустевшем месте казни появляется человек в черной мантии с капюшоном. Когда он сбрасывает рясу, оказывается, что это «воскресший» Шаман, весь в белом. Он надевает на грудь крест и уходит из кадра.

Видео сопровождается таким припевом:

Живой

Скажи свое имя, герой

Ты, непокоренный судьбой

С победой вернулся домой

Живой, живой

Живой

Не прятался ты за спиной

Здесь каждое сердце с тобой

И даже на небе останешься вечно

Живой

SHAMAN

Творения Шамана нередко с иронией комментируют в соцсетях, выискивая и придумывая в них скрытые смыслы. На этот раз у пользователей родилась конспирологическая теория о том, что песня «Живой» посвящена Алексею Навальному.

В частности, об этом написал блогер Александр Штефанов. Он отметил, что клип вышел ровно в третью годовщину ареста оппозиционера, вернувшегося в 2021 году из Германии в Россию. В Германии Навальный проходил лечение после отравления ядом «Новичок». Штефанов также обратил внимание на строчку «С победой вернулся домой», напомнив, что Навальный летел из Берлина в Москву авиакомпанией «Победа».

На популярном агрегаторе текстов песен Genius.com пользователи тоже обсуждают вероятные отсылки из «Живого» к биографии Навального (например, в строчке «Скажи свое имя, герой» усмотрели запрет на произнесение фамилии оппозиционера в федеральном эфире) и даже проводят связь между песней Шамана и композицией «Воины света» «Ляписа Трубецкого», ставшей неофициальным гимном Евромайдана 2014 года.

В комментариям к ролику «Живой» на ютьюбе стали появляться благодарности Шаману за поддержку российских политзаключенных и в первую очередь Алексея Навального.

«Свободу Алексею Навальному!!!! Спасибо Шаману за поддержку!»

«Спасибо за поддержку политзаключенных. Все видят, кто действительно страдает за правду. Алексея Навального в 25 раз за время заключения поместили в ШИЗО. Политик проведет в изоляции 10 дней за то, что „неправильно представился“ сотруднику колонии».

«Песня в поддержку Навального. смело. молодец, шаман!»

«Вот неожиданно! Спасибо за поддержку отравленного иноагента»

«Спасибо за поддержку Нав@—ного. Как хорошо, что ты не забываешь главного человека, пострадавшего за правду!»

Издание «Подъем» обратилось к самому исполнителю, чтобы он прокомментировал возникшие версии. Шаман ответил журналистам цитатой из Владимира Путина, добавив, что песня посвящается «героям тысячелетней русской истории».

Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как президент: «Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам». Песня и клип «Живой» вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе.

22 января в соцсетях Алексея Навального, который находится в заключении в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, появился пост, посвященный Шаману.

Певец Шаман появился, когда я уже сидел, поэтому я его не видел и не слышал, но знал, что есть сейчас такой главный путинский исполнитель — Шаман. И у него есть главная песня: «Я русский». Ее все знают, пародии на нее записывают и т. д. Мне, конечно, любопытно было послушать, но где на зоне послушаешь.

И тут меня привезли на Ямал. А здесь каждый день в пять утра команда «Подъем», следом играет гимн России. Сразу после него — вторая по важности песня страны: всегда включают эту песню Шамана «Я русский».

Так что представьте себе картинку: Ямало-Ненецкий автономный округ. Полярная ночь. В бараке для нарушителей в колонии особого режима осужденный к 19 годам лишения свободы А.Навальный, которого кремлевская пропаганда годами полоскала за участие в русских маршах, делает зарядку под песню «Я русский», которую ему включают в качестве воспитательной работы для целей исправления.

Если честно, я до сих пор не уверен, что правильно понимаю, что такое постирония и метаирония. Но если это не оно, то что это вообще?

А вот что было с предыдущим клипом Шамана

Шаман выпустил клип на песню «Мой бой» с кадрами из Донбасса. Зрители посмотрели его с немецкими субтитрами — и увидели отсылку к манифесту Гитлера

А вот что было с предыдущим клипом Шамана

Шаман выпустил клип на песню «Мой бой» с кадрами из Донбасса. Зрители посмотрели его с немецкими субтитрами — и увидели отсылку к манифесту Гитлера