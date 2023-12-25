Сербская оппозиция атаковала здание парламента в Белграде, требуя отменить итоги выборов. Власти заявили, что не дадут устроить Майдан
Несколько тысяч человек устроили антиправительственную протестную акцию возле здания скупщины (парламента) Белграда вечером 24 декабря, требуя аннулировать результаты парламентских и местных выборов, прошедших неделю назад. В здании городской скупщины располагается республиканская избирательная комиссия.
Протест оппозиции возглавили лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич. В ходе акции протестующие перекрыли центральную улицу города — Краля Милана, на которой расположена скупщина, а в 100 метрах от нее — резиденция президента Сербии Александра Вучича. Собравшиеся у входа в городской парламент скандировали «Вучич — вор!», сообщает Reuters.
Протестующие несколько раз пытались прорваться в здание скупщины и повредили окна и двери здания, следует из трансляции Kurir. В здание бросали камни и другие предметы. Министерство внутренних дел призвало протестующих «воздержаться от проникновения в здание». Полицейские мешали протестующим попасть внутрь, применив против демонстрантов слезоточивый газ и перцовые баллончики.
Во время протестов Александр Вучич выступил с экстренным обращением на государственном телевидении. Обращаясь к сербам из своей резиденции, президент заявил, что многие в регионе начали «праздновать и говорить об успешной революции», но, по его словам, власти «сохранят свободу Сербии». Вучич сообщил, что спецслужбы других стран предупреждали официальный Белград о готовящихся протестах. В частности, такую информацию властям предоставила Россия, рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич. После обращения Вучича к нации многие сербские политики, например Брнабич, заговорили о том, что в стране готовится Майдан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «коллективный Запад» пытается «раскачать» ситуацию в Сербии, «используя техники майданных переворотов».
Сербские полицейские оттеснили протестующих от здания скупщины около 10 часов вечера по местному времени (полночь по Москве). К вечеру полицейские задержали 38 человек, но общее число задержанных может увеличиться. Ана Брнабич сообщила, что в ходе протестов пострадали больше 30 полицейских, один из них получил серьезное ранение. Сербская оппозиция обвинила полицию в жестоком обращении с демонстрантами.
После экстренного заседания Совета национальной безопасности Сербии Александр Вучич второй раз за вечер обратился к жителям страны. Президент заявил, что полиция продолжит задержания и найдет всех причастных к беспорядкам. «Где бы они ни прятались, они не смогут спрятаться. Уничтожить государство Сербия из-за политических прихотей вы не сможете. Так же как вы не сможете уничтожить демократию и избирательную волю граждан», — заявил Вучич.
Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» начали серию ежедневных протестных акций на следующий день после выборов в парламент страны, прошедших 17 декабря.
По данным республиканской избирательной комиссии, на внеочередных парламентских выборах правящая Сербская прогрессивная партия набрала 46,72% голосов. Второе место занял левоцентристский оппозиционный альянс «Сербия против насилия» с 23,56% голосов, третье место у Социалистической партии Сербии (6,56%). Международные наблюдатели заявили, что правящая партия получила несправедливое преимущество из-за предвзятости СМИ, влияния Вучича и нарушений в ходе голосования. Вучич заявил, что выборы были честными. Один из лидеров блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич после выборов объявила голодовку, требуя отменить результаты голосования.