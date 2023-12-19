В Сербии после победы партии Александра Вучича на парламентских выборах прошла акция протеста. Лидеры оппозиции объявили голодовку

В Белграде сторонники оппозиции провели вечером 18 декабря акцию протеста с требованием отменить итоги парламентских и местных выборов, на которых победу одержала Прогрессивная партия Сербии (СНС) президента Александра Вучича. Об этом сообщает газета Politika, государственный телеканал РТС и балканская служба «Радио Свобода».

Акцию проводила оппозиционная коалиция . Участники протестов прошли от здания городского собрания Белграда до здания Республиканской избирательной комиссии (РИК).

Представители оппозиции заявили о фальсификациях в ходе голосования и отказались признать результаты выборов. Они, в частности, утверждают, что в Белграде более 40 тысяч человек, которые не живут в столице, незаконно проголосовали в пользу СНС на выборах в городское собрание.

Протестующие забросали здание избиркома яйцами, помидорами и туалетной бумагой. В какой-то момент небольшая группа участников протестов пыталась прорвать защитные ограждения перед зданием РИК, но лидеры оппозиции призвали собравшихся «не поддаваться на провокации» и сохранять спокойствие. Как пишет «Радио Свобода», акция продолжалась четыре часа, после чего ее участники начали расходиться.

Лидеры оппозиции Мирослав Алексич (Народная партия) и Мариника Тепич (Партия свободы и справедливости) объявили голодовку, которая, по их словам, продлится до отмены результатов голосования.

По данным государственного сербского канала, в акции участвовали около 1600 человек. Российское агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Белграде пишет о «тысячах» протестующих.

По предварительным подсчетам, правящая правопопулистская Прогрессивная партия Сербии (СНС) набрала 46,72% голосов на парламентских выборах. Оппозиционный блок «Сербия против насилия» получил 23,56%, Социалистическая партия Сербии — 6,56%. Таким образом, партия Вучича получит 127 мест в парламенте из 250.

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что СНС получила «несправедливое преимущество» на выборах из-за предвзятости СМИ по отношению к оппозиции, влияния Александра Вучича и нарушений при голосовании. «День выборов был омрачен единичными случаями насилия, процедурными нарушениями и частыми обвинениями в организации и подвозе избирателей автобусами для поддержки правящей партии на местных выборах», — говорится в заявлении ОБСЕ. В свою очередь МИД Германии назвал «неприемлемыми» такие нарушения для страны, обладающей статусом кандидата в Евросоюз.

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